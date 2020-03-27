Астроном-любитель снял полет гигантского неопознанного объекта вблизи Солнца

В последнее время возле Солнца наблюдается непонятная активность. Астрономы и уфологи не раз заявляли, что видели неопознанные объекты, пролетающие на фоне нашего Светила.

Недавно астроному-любителю удалось снять с помощью своего телескопа гигантский НЛО возле Солнца. Объект приблизился к Солнцу слева, затем пересек его и исчез в глубоком космосе.

Видеоролик с НЛО, выложенный в Сеть, набрал тысячи просмотров. Многие решили, что на кадрах запечатлен инопланетный корабль, совершающий путешествие в космическом пространстве.

Конспирологи объясняют активность НЛО в околосолнечной пространстве войной за Землю или приближающейся солнечной бурей «Апокалипсиса», пишет earth-chronicles.ru