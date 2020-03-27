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Банки предупредили ЦБ о возможном набеге клиентов, желающих забрать деньги

Банки предупредили ЦБ о возможном набеге клиентов, желающих забрать деньги

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Как сообщает РБК, с желанием ряда клиентов закрыть депозиты банки столкнулись после предложения Путина взимать налог с доходов по вкладам. Банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное, информацию о плательщиках этого налога создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать „набег“ на банки, первые признаки которого уже видны», — предупредили авторы письма.

Следует отметить, что кроме разъяснений по поводу нового налога, банки попросили ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса.

В ожидании информационной активности регулятора накануне Сбербанк сам начал принимать меры по снятию напряженности у клиентов. Они получили письмо от Германа Грефа, в котором глава банка разъяснил, как и когда будет осуществляться налогообложение по вкладам свыше 1 млн рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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