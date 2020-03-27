Банки предупредили ЦБ о возможном набеге клиентов, желающих забрать деньги
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Как сообщает РБК, с желанием ряда клиентов закрыть депозиты банки столкнулись после предложения Путина взимать налог с доходов по вкладам. Банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений.
Следует отметить, что кроме разъяснений по поводу нового налога, банки попросили ЦБ расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса.
В ожидании информационной активности регулятора накануне Сбербанк сам начал принимать меры по снятию напряженности у клиентов. Они получили письмо от Германа Грефа, в котором глава банка разъяснил, как и когда будет осуществляться налогообложение по вкладам свыше 1 млн рублей.