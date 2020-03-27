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Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы

Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы

Косметический бренд Dove снова запустил социальный проект #ПокажитеНас, Lush открыл первую в России парфюмерную библиотеку, Estee Lauder построила фабрику для производства дезинфицирующих средств для рук, а в России на треть подскочили продажи презервативов на фоне пандемии коронавируса. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Dove провел фотосессию без кастинга и ретуши

Второй год подряд бренд Dove проводит масштабную социальную кампанию, поддерживающую разнообразие женской красоты в медиа и рекламе. Более 3 200 девушек, принявших участие в проекте, на своем примере продемонстрировали, что ничья самооценка не должна страдать от навязанных медиа и рекламой стандартов красоты.

Снимки всех участниц ротировались на диджитал-билбордах в центре трех городов (Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара) в течение 20 дней.


Для меня это моя история о борьбе, комплексах, бесконечных попытках принять себя и перестать сравнивать с кем-либо. Мне всегда была близка эта тема: такие проекты помогают людям понять, что не существует "идеальности", а красота субъективна, и каждый из нас по-своему уникально прекрасен,  — рассказывает о своих впечатлениях после участия в проекте жительница Санкт-Петербурга Анастасия Лим.

К проекту присоединились певица Manizha, ведущая и блогер Ида Галич.

Согласно исследованию аналитической компании Edelman Intelligence, больше половины (54%) россиянок отмечают у себя беспокойство по поводу внешности из-за давления СМИ и рекламы. 61% женщин в России считают, что вовсе не представлены на изображениях в медиа и рекламе. А 71% респонденток заявили о желании видеть в медиа и рекламе образы разных женщин.

Estee Lauder открывает фабрику для производства дезинфицирующих средств для рук

Следуя по стопам LVMH, L'Oréal Group и Coty Inc., Estée Lauder Companies также переоборудовали свои заводы под производство необходимых в условиях пандемии антибактериальных средств.


На этой неделе издание WWD сообщило, что компания открыла производственное предприятие в Мелвилле (штат Нью-Йорк). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря компании:

Мы благодарны нашим сотрудникам, которые неустанно трудились, чтобы сделать это возможным.

Марка также сделала пожертвование в размере двух миллионов долларов в фонд "Врачи без границ". Эти деньги пойдут на поддержку медработников стран, наиболее сильно пострадавших от коронавируса.

Дом Bvlgari поддержал итальянские власти в борьбе с COVID-19 и сделал крупное пожертвование в виде предоставления дезинфицирующего геля для очистки рук, выпущенного совместно с ICR, своим многолетним партнером по производству парфюмерии.

Парфюмерная библиотека Lush

На днях в московском магазине Lush на Тверской открылась парфюмерная библиотека. Здесь марка представила книги, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять парфюмеров на создание их творений.


Получилась своеобразная мультисенсорная площадка для пробуждения чувств. Помимо 29 ароматов из коллекции Lush Perfume Library, в пространстве размещена богатая коллекция книг по теме ароматерапии и эфирных масел.


Для упаковки ароматов эксперты подготовили необычные коробки, изготовленные из смеси промышленных и потребительских отходов (включая переработанные кофейные чашки). Грета Тунберг была бы в восторге от такой экологичной идеи!

В России на треть выросли продажи презервативов

Не гречкой и туалетной бумагой едиными! Только за минувшую неделю россияне скупили 600 тысяч упаковок презервативов на сумму более 160 миллионов рублей, что на 30% больше, нежели за аналогичный период прошлого года.


Лидируют производители брендов Durex (Reckitt Benckiser, почти 47% всех продаж), Contex (AVK Polypharm Inv. Co. Ltd., 42% рынка) и Sico (CPR, чуть более 6% продаж).

Аналитики не уточняют, с чем может быть связан такой рост, однако, судя по всему, дело в самоизоляции, в которой многие пары находятся из-за пандемии коронавируса.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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