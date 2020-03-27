Показать меню
Актуально
"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился "Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора «Наша жизненная артерия проходит именно через Россию» — «Наша жизненная артерия проходит именно через Россию» — «Грузия и Мир» Правительство Косово отправлено в отставку из-за Правительство Косово отправлено в отставку из-за коронавируса Преподаватель института ФСИН с игровой зависимостью Преподаватель института ФСИН с игровой зависимостью заставил студентов взять для него кредиты на 4,7 млн В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни Деппу Отрицающая у себя коронавиус Северная Корея попросила Отрицающая у себя коронавиус Северная Корея попросила помощи из-за коронавируса Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19 Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19 У трех членов экипажа американского авианосца выявили У трех членов экипажа американского авианосца выявили коронавирус На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за На Камчатке депутат несколько метров протащил инспектора за машиной после требования предъявить права Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки Ростуризм готовит предложения для второго пакета поддержки отрасли
Новости » Украина » Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины

Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины

Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины

Пообещавшая президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в связи с коронавирусом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для нашей страны.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Фонда.

При этом в заявлении называются условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $ 5,5 млрд может быть увеличено.

«Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее», — отметила Георгиева.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила в эфире одного из телеканалов, что для того, чтобы Украина получила дешевые валютные средства на борьбу с коронавирусом от Международного валютного фонда, в стране должен быть принят закон «о банках». Данный закон должен сделать невозможным возвращение бывшим собственникам национализированных банков.

Как известно, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона № 3260 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Отметим, что Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова высказала мнение, что падение курса национальной валюты зависит от подписания меморандума с Международным валютным фондом и получения этого финансирования. Ожидающиеся от МВФ средства Кабмин намерен пустить на пополнение золотовалютных резервов, поддержку курса гривны и борьбу с коронавирусом.


Материалы по теме:

У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи
Денег пока что не будет: в МВФ назвали причину
МВФ достиг договорённости с Украиной по кредиту на $5,5 млрд сроком на три года
МВФ торопит Киев с проведением реформ
Добавлено: 27 мар 2020 в 08:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

26 мар 18:14Главные новости
63-летний Борис Акунин рассказал в Facebook о своем состоянии здоровья. Проживающий в Лондоне писатель признался, что заразился COVID-19. "Я забросил фб, потому что валяюсь с далее..
ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

26 мар 09:42Экономика
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам, по которой все заболевшие смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и далее..
Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним

Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним

26 мар 20:00Шоу-бизнес
32-летняя Дарья Коновалова — сегодня популярный блогер, любимая супруга и заботливая мама двоих детей. А примечательно в ее биографии то, что около 12 лет назад у нее был роман с далее..
Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев

Прогноз: Спецназ ГРУ против 1-й Кавалерийской дивизии США, Борисполь, Киев

26 мар 20:28Политика
Пока мы тут («Прекрасный новый мир после Covid-19: Россию все равно оставят в изгоях») рассуждали, какая внешнеполитическая стратегия больше отвечает интересам России в далее..
Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора

Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора

26 мар 17:35В мире
Сергей АндреевФото: Владимир Трефилов / РИА НовостиПосла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, выразив протест из-за ложных обвинений сенатора Совета Федерации далее..
«Наша жизненная артерия проходит именно через Россию» — «Грузия и Мир»

«Наша жизненная артерия проходит именно через Россию» — «Грузия и Мир»

26 мар 22:56Политика
Грузинский журналист Бесо Барбакадзе на страницах издания «Грузия и Мир» пишет, что в условиях западного «карантина», Россия становится для Грузии «артерией жизни». Как сообщается далее..



Лента новостей
Путин и Макрон обсудили урегулирование в Сирии и Ливии

Серию "Пандемия" зрителям "Нового Амстердама" не покажут

США обогнали Китай по Covid-19: события ночи 278 марта — EADaily

Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза

Саудовская нефть оказалась не нужна Европе

Рэпер ST впервые о дочери: «Эстель родилась уже какой-то взрослой»

Названы самые популярные электронные книги во время карантина

ДТП на проспекте Курбаса в Киеве: лихач надолго парализовал движение в сторону центра города

Гусар смерти: Алеся Кафельникова приняла участие в исторической фотосессии

Аналитики назвали одного из главных выигравших от пандемии

Москвичи массово захотели работать курьерами

Роскомнадзор потребовал удалить фейки о комендантском часе в Москве

США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

Что пишут в Телеграме: 26 марта

Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Хроники карантина: как проводят время Ксения Собчак, Рената Литвинова, Елена Летучая и другие звезды

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры (видео)

Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее кризиса 2008 года

Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось

А редактор кто? Что не так со статьями в Википедии

Последние новости
Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar» Оригинальные запчасти для спецтехники «Caterpillar» Родительские субботы в апреле 2020 года Родительские субботы в апреле 2020 года Волочкова рассказала о взятках в Большом театре Волочкова рассказала о взятках в Большом театре В Ростове-на-Дону врачам удалось выходить младенца весом 460 граммов В Ростове-на-Дону врачам удалось выходить младенца весом 460 граммов Спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину Спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины Больше пяти миллиардов: в МВФ заявили о возможности увеличить финансирование для Украины Губернатор Хакасии самоизолировался Губернатор Хакасии самоизолировался Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии Компания Sony переводит 20 тысяч работников на удаленный режим работы Компания Sony переводит 20 тысяч работников на удаленный режим работы Pornhub зафиксировал феноменальный рост просмотра порно у россиян Pornhub зафиксировал феноменальный рост просмотра порно у россиян S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"