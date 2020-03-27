Бон Джови выложил песню, записанную с принцем Гарри

Влада Некрасова

Джон Бон Джови выложил в Сеть новый сингл "Unbroken", записанный с принцем Гарри в конце февраля, сообщает NME.

В знаменитой студии Abbey Road в работе над песней, помимо герцога Сассекского, принял участие хор Invictus Games Choir.

Композиция предназначена для фонда Invictus Games, который поддерживает лечение и реабилитацию бывших военных с инвалидностью.

"Есть возможность в позитивном ключе говорить о боевых шрамах с военнослужащими. Некоторые из них переживают посттравматический шок, другие страдают от депрессии, но в этом их сила. Они могут быть послами и ролевыми моделями, которые нам всем нужны", – отметил 35-летний принц Гарри, рассказывая о своем вкладе.

"Благодарю вас за то, что вы сделали, вы озаряете светом это начинание <…> Именно поэтому у меня появилось вдохновение и возникла мысль написать песню. Их стремление служить стране, то, что они отдали, то, что они получают от пения, – все это очень трогательно", – прокомментировал 58-летний музыкант, который исполняет главную вокальную партию в композиции.

Песня представляют собой новую версию трека “Unbroken” 2019 года. Оригинал тоже был посвящен ветеранам.