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Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось

Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилосьФото: Алексей Майшев / РИА Новости

В медицинском центре в московском районе Коммунарка стало на 13 пациентов с коронавирусом меньше. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По информации издания, число больных с подтвержденным коронавирусом снизилось с 121 до 108. По словам главного врача больницы Дениса Проценко, еще трое пациентов с отрицательными анализами на коронавирус подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В реанимации находится 11 человек.

Ранее стало известно, что к приему пациентов с коронавирусом в Москве подготовили еще одно медучреждение — больницу имени Филатова. Для больных с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных находятся в Москве.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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