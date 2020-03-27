Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Сегодня, 16:00 Алексей Вольцев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей министра юстиции увеличивается с семи до девяти, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Новый документ вносит изменения в предыдущий указ президента РФ № 1313 "Вопросы Министерства юстиции РФ".
"Внести в указ изменения …, заменив в пункте 2 слова "семь заместителей министра" словами девять заместителей министра", - сообщается в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
По материалам: ria.ru