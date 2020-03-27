Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти

Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей министра юстиции увеличивается с семи до девяти, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый документ вносит изменения в предыдущий указ президента РФ № 1313 "Вопросы Министерства юстиции РФ".

"Внести в указ изменения …, заменив в пункте 2 слова "семь заместителей министра" словами девять заместителей министра", - сообщается в указе.


Документ вступает в силу со дня его подписания.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Maruv затравили за поездку в Россию
Maruv затравили за поездку в Россию
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко

Еще по теме

Опубликован указ президента о назначении Васильевой главой Минобрнауки
Путин подписал указ, согласно которому у премьера будет 9 заместителей
Бывший замминистра обороны РФ назначен заместителем главы МИД
Путин исключил Грызлова из Совета безопасности