Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей министра юстиции увеличивается с семи до девяти, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый документ вносит изменения в предыдущий указ президента РФ № 1313 "Вопросы Министерства юстиции РФ".

"Внести в указ изменения …, заменив в пункте 2 слова "семь заместителей министра" словами девять заместителей министра", - сообщается в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.