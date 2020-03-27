Что пишут в Телеграме: 26 марта

Ruposters собрал сообщения популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших в России и мире 26 марта.

Канал "Новости. Как есть" пишет, что телеканал "Россия 24" решил своим примером показать зрителям, как важно сейчас соблюдать условия изоляции в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Канал временно сменил логотип, а сотрудники стали выходить в эфир из дома.

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Российские военные, отправленные в Италию с гуманитарной миссией, преодолели 600 км от авиабазы Пратика-ди-Маре и добрались в город Бергамо. Как сообщает канал "Оборонка", в состав колонны вошли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное оборудование для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Канал "112" сообщает о тяжелом состоянии Льва Лещенко, у которого подтвердился диагноз COVID-19 и развилась двусторонняя пневмония. Артист переведен в реанимацию инфекционной больнице в Коммунарке, его состояние оценивается как тяжелое.

Канал "Медиатехнолог" напоминает, что Лещенко 19 марта был в эфире в программе Андрея Малахова на "России 1", а значит в группе риска находится ряд возрастных артистов, сидевших рядом с певцом в студии. Это Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская. Следует внимательней следить за здоровьем и самому ведущему.

Канал "RT на русском" приводит комментарий Владимира Винокура о состоянии Лещенко.

Улучшения есть. Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двустороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелее переносит, потому что ему 78 лет.

Перекупщики активно скупают препараты от ВИЧ "Калетра" и "Калидавир", которые Мосгорздрав рекомендовал для лечения коронавирусной инфекции. Как сообщает канал URA.Ru, раньше в аптеках эти лекарства продавались по 7-10 тысяч. за упаковку, но сейчас их невозможно найти в свободном доступе. При этом целительный эффект препаратов еще не доказан, а в Мосгорздраве лишь руководствуются предварительными протоколами от китайских и итальянских коллег.

Француз Элиша Ночомовиц пробежал марафонскую дистанцию на своем 7-метровом балконе, пишет канал "Слоновый прыгунчик". Заняться челночным бегом спортсмена вынудил карантин из-за коронавируса и отмена марафона в Барселоне, к которому он готовился. На преодоление 42 км у него ушло 6 часов 48 минут, а свое достижение он посвятил врачам, ведущим борьбу с COVID-19.