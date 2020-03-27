Что пишут в Телеграме: 27 марта

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор событий 27 марта, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Александр Лукашенко намекнул своему народу, что вызвавший пандемию коронавирус вряд ли появился из воздуха, без участия человека, и указал на то, что политики в разных странах пытаются использовать ситуацию в собственных интересах. Президент Белоруссии пообещал рассказать "очень много всего интересного" после того, как уляжется вызванный эпидемией психоз. Выступление белорусского лидера выложил канал "Железный занавес".

Как сообщает канал "Номенклатура", состоятельные россияне несмотря на эпидемию продолжают веселиться во французском Куршевеле, который считается самым дорогим курортом Европы. Более того, они выкладывают в соцсетях, как поют в переполненном ресторане "Плевать, если я заболею", демонстрируя свое отношение к коронавирусу.

Канал "Минправды" выложил краткую памятку от Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции и нашел в ней несколько расхождений с рекомендациями ВОЗ. Так, российское ведомство призывает чихать и кашлять в ладонь, тогда как ВОЗ рекомендует закрывать рот локтем, поскольку так вы с меньшей вероятностью станете разносчиком заразы. Кроме того, ВОЗ просит носить медицинские маски лишь зараженным COVID-19, чтобы вирус от них не попал к окружающим. В то же время Роспотребнадзор рекомендует носить маски всем, хотя от заражения они не защитят.

Канал President Trump проанализировал экстренные меры по спасению экономики США, которые собирается принимать Конгресс, и сравнил их с другими антикризисными шагами в американской истории. Сумма денежных вливаний оказалась беспрецедентна даже для США: она более чем в 2 раза больше той, что потребовалась для сглаживания последствий ипотечного кризиса 2008-2009 годов — $2,2 трлн против $998 млрд.

Канал "Без комментариев" приводит слова Дмитрия Пескова, который разъяснил, что следующая неделя не является выходной в традиционном смысле слова.

Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать так же, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму.

Канал "Оборонка" пишет о скором завершении испытаний ЗРК С-500. Почти завершены тесты ряда элементов, входящих в конструкцию новейшей системы ПВО. Концерн "Алмаз-Антей" также создает для войск противовоздушной обороны мобильный ЗРК "Триумфатор-М", инженеры тестируют его пусковую установку. Ведется работа и над многофункциональным локатором для средств противоракетной обороны.

Ксения Собчак в своем канале "Кровавая барыня" пишет, что новость о заболевании Льва Лещенко COVID-19 вызвала переполох в звездной тусовке. Знаменитости могли заразиться от певца на дне рождения сестры Игоря Крутого.