Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций

Утро

. В Международный день театра зрителей ждет много прекрасных онлайн-трансляций. Облегчает выбор только осознание того, что многие постановки доступны на сайтах сутки и даже больше, и не нужно одновременно в 19:00 смотреть сразу все. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (27 марта) по 22.30 (28 марта) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись оперы Рихарада Вагнера "Зигфрид", третьей части "Кольца Нибелунгов". Дирижер Фабио Луизи, в главных ролях — Дебора Войт, Джей Хантер Моррис, Трин Тервель и Герхард Зигель. Режиссер Робер Лепаж.

начнется повтор трансляции из Центра имени Всеволода Мейерхольда спектаклярежиссера Виктора Рыжакова по пьесе современного украинского драматурга Натальи Ворожбит. В это же время на том же сайте будет еще один показ. Из театра "У Никитских ворот" — музыкальный спектакль. Постановку подготовил режиссер Марк Розовский, музыку к ней написал Максим Дунаевский. Программу празднования Дня театра продолжат записи и трансляции постановок из Москвы и других городов России, смотрите расписание на портале.

В 12:00 Третьяковка приглашает в инженерный корпус на лекцию кандидата искусствоведения Кирилла Светлякова о конструктивизме.

День

В 15:00 хозяйкой праздничного прямого эфира РАМТа станет Дарья Семенова.

До 17:00 на сайте Государственной оперы Штутгарта можно увидеть видеозапись оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в постановке Акселя Раниша. Дирижёр — Алехо Перес.

В 17:00 Русский музей зовет на онлайн-лекцию "Александр III и изобразительное искусство" заведующего отделом живописи второй половины XIX – начала XX веков Павла Климова

В 18:00 начнется онлайн-трансляция комедии "Рябина кудрявая" Александра Коровкина на сайте Архангельского театра драмы. Постановка Валерия Итименова.

Вечер

В 19:00 на платформе Okko.tv состоится онлайн-концерт Гарика Сукачева.

В 19:00 откроется доступ к записи рок-н-ролльного фэнтези "Винил" пермского Театра-Театра. Либретто Карины Шабелян, постановка Бориса Мильграма.

В 19:00 на портале "Афиша" будет доступна запись оперы электротеатра Станиславский "Проза". Композитор Владимир Раннев соединил в этом спектакле два прозаических текста: рассказ Юрия Мамлеева "Жених" (1980) и повесть Чехова "Степь" (1888).