Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Друзья! Завтра, в Международный день театра хозяйкой праздничного прямого эфира станет Дарья Семенова! Не пропустите! Спасибо всем, кто сегодня смотрел прямое включение с первой игры нашего интеллектуального клуба "Что-то… Где-то… Когда-то"😆 Спасибо всем, кто прислал вопросы для игры! По-моему, для первого раза получилось круто! Обязательно свяжемся с теми, чьи вопросы знатоки не "взяли", и подарим что-то очень нужное❤ В ближайшее время проведем голосование за лучшего "знатока" и за приз, который ему нужно вручить - поэтому обязательно посмотрите эфир целиком, чтобы быть максимально объективными:) До встречи! С любовью, ваш РАМТ #рамт #сезон99 #театральныйкарантин