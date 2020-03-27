Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций

Утро
С 2:30 (27 марта) по 22.30 (28 марта) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись оперы Рихарада Вагнера "Зигфрид", третьей части "Кольца Нибелунгов". Дирижер Фабио Луизи, в главных ролях — Дебора Войт, Джей Хантер Моррис, Трин Тервель и Герхард Зигель. Режиссер Робер Лепаж.
начнется повтор трансляции из Центра имени Всеволода Мейерхольда спектакля "Саша, вынеси мусор" режиссера Виктора Рыжакова по пьесе современного украинского драматурга Натальи Ворожбит. В это же время на том же сайте будет еще один показ. Из театра "У Никитских ворот" — музыкальный спектакль "Капитанская дочка". Постановку подготовил режиссер Марк Розовский, музыку к ней написал Максим Дунаевский. Программу празднования Дня театра продолжат записи и трансляции постановок из Москвы и других городов России, смотрите расписание на портале.
В 12:00 Третьяковка приглашает в инженерный корпус на лекцию кандидата искусствоведения Кирилла Светлякова о конструктивизме.
День
В 15:00 хозяйкой праздничного прямого эфира РАМТа станет Дарья Семенова.
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Друзья! Завтра, в Международный день театра хозяйкой праздничного прямого эфира станет Дарья Семенова! Не пропустите! Спасибо всем, кто сегодня смотрел прямое включение с первой игры нашего интеллектуального клуба "Что-то… Где-то… Когда-то"😆 Спасибо всем, кто прислал вопросы для игры! По-моему, для первого раза получилось круто! Обязательно свяжемся с теми, чьи вопросы знатоки не "взяли", и подарим что-то очень нужное❤ В ближайшее время проведем голосование за лучшего "знатока" и за приз, который ему нужно вручить - поэтому обязательно посмотрите эфир целиком, чтобы быть максимально объективными:) До встречи! С любовью, ваш РАМТ #рамт #сезон99 #театральныйкарантин
До 17:00 на сайте Государственной оперы Штутгарта можно увидеть видеозапись оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" в постановке Акселя Раниша. Дирижёр — Алехо Перес.
В 17:00 Русский музей зовет на онлайн-лекцию "Александр III и изобразительное искусство" заведующего отделом живописи второй половины XIX – начала XX веков Павла Климова
В 18:00 начнется онлайн-трансляция комедии "Рябина кудрявая" Александра Коровкина на сайте Архангельского театра драмы. Постановка Валерия Итименова.
Вечер
В 19:00 на платформе Okko.tv состоится онлайн-концерт Гарика Сукачева.
В 19:00 откроется доступ к записи рок-н-ролльного фэнтези "Винил" пермского Театра-Театра. Либретто Карины Шабелян, постановка Бориса Мильграма.
В 19:00 на портале "Афиша" будет доступна запись оперы электротеатра Станиславский "Проза". Композитор Владимир Раннев соединил в этом спектакле два прозаических текста: рассказ Юрия Мамлеева "Жених" (1980) и повесть Чехова "Степь" (1888).