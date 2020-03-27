Что включили в список непродовольственных товаров первой необходимости

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные меры по предупреждению быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Одной из этих дополнительных мер стало то, что все пункты розничной продажи непродовольственных товаров будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом подчеркивается, что аптеки и продовольственные магазины будут работать в обычном режиме.

В связи с чем, был подготовлен список непродовольственной группы товаров первой необходимости.

Список можно разделить на несколько пунктов, объединив товары по сфере применения:

Защитные средства: маска санитарно-гигиеническая.Средства гигиены: антисептик для рук, салфетки (влажные и сухие), мыло (туалетное и хозяйственное), зубная щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки, стиральный порошок.Средства по уходу за детьми: подгузники, пеленки для новорожденных, детский шампунь, детский крем от опрелостей, бутылочки для кормления, соски-пустышки.Бытовые товары: свечи парафиновые и спички.Автомобильное топливо: бензин и дизельное топливо.