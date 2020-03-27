ЦИК рассмотрит приостановку подготовки к голосованию по поправкам

ЦИК России на заседании в пятницу планирует рассмотреть приостановление действий по проведению общероссийского голосования по поправкам в конституцию, а также особенности расходования бюджетных средств в связи с переносом голосования, следует из проекта повестки дня заседания, представленной на сайте ЦИК.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о переносе голосования с 22 апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

"О приостановлении действий по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (проект постановления ЦИК России)", - указано в проекте повестки дня.

Также согласно информации на сайте ЦИК на заседании также планирует рассмотреть вопрос расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования, в связи с переносом даты. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости, что перенос голосования минимально скажется на финансовой составляющей.

Российской Федерации в период сложной эпидемиологической ситуации.