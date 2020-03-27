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ЦИК утвердил порядок проведения заседаний по видеоконференцсвязи

ЦИК утвердил порядок проведения заседаний по видеоконференцсвязи
ЦИК готовится проводить заседания по видеоконференцсвязи в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.

"Складывающаяся ситуация требует от нас выработки мер, с одной стороны - для обеспечения возможности избирательным комиссиям принимать решения в случаях, которые предусмотрены законодательством, подзаконными нормативно-правовыми актами, но с другой стороны - учесть необходимость и возможность проведения заседаний и участия членов ЦИК с использованием ВКС (видеоконферецсвязи - ред.)", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она подчеркнула, что такой порядок носит временный характер на период сложной эпидемиологической обстановки.

# Политика
По материалам: ria.ru

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