COVID-19 может угрожать человекообразным обезьянам

Вадим Карасев

Специалисты по охране вымирающих животных опасаются, что коронавирусная пневмония может передаться от людей к человекообразным обезьянам и поставить под угрозу полного исчезновения и так уже немногочисленные виды.

На данный момент у человекообразных обезьян не обнаружено ни одного случая заражения вирусом SARS-CoV-2, но ученые подозревают, что вирус, который уже один раз успешно сменил хозяина, научившись заражать клетки человека, сделает это вновь. В этом случае весьма вероятной следующей жертвой могут стать ближайшие родственники людей: гориллы, шимпанзе и орангутаны.

«Пандемия COVID-19 стала критической ситуацией для людей, нашего здоровья и нашей экономики, — говорит изданию The Guardian Томас Гиллеспи из Университета Эмори, который недавно написал письмо в журнал Nature с подробным описанием рисков, связанных с взаимодействием обезьян и людей. — Это также потенциально тяжелая ситуация для приматов. Для тех видов, которые находится под угрозой исчезновения, многое поставлено на карту». Представители семейства гоминид, куда входят люди, гориллы, шимпанзе и орангутаны, имеют значительное генетическое и анатомическое сходство, что часто делает их восприимчивыми к одним и тем же болезням. В некоторых случаях симптомы проявляются одинаково у разных видов. Но в других случаях патогены, которые обычно вызывают легкие заболевания у людей, могут быть смертельными для других приматов.

Случай передачи вирусов от людей к человекообразным обезьянам впервые был отмечен в 2008 году. Образцы тканей от шимпанзе, которые умерли во время трех вспышек респираторных заболеваний в Кот-д'Ивуаре, содержали два распространенных штамма парамиксовируса человека (возбудителями так называемого парагриппа). Вирусные штаммы, обнаруженные у шимпанзе, были тесно связаны со штаммами, циркулирующими в современных эпидемиях среди людей. Авторы исследования полагали, что это далеко не первый случай, так как они отмечали смерти шимпанзе от схожих болезней на протяжении предшествующих 24 лет. В 2016 году вспышку болезни у шимпанзе в Кот-д’Ивуаре вызвал родственник вируса SARS-CoV-2 — коронавирус OC43, также полученный обезьянами от людей.

Чтобы свести к минимуму риск распространения коронавирусной пневмонии среди обезьян, некоторые эксперты выступают за прекращение доступа туристов в места обитания обезьян, а также полевых исследований. «Экотуризм жизненно важен для сохранения находящихся под угрозой исчезновения животных. Но в долгосрочной перспективе запрет [на посещение туристами] сохранит как обезьян, так и экотуризм», — считает специалист по охране природы Аренд де Хаас. Обычно национальные парки, в которых обитают обезьяны, устанавливают строгие ограничения на приближение туристов к диким животным, но эти правила часто нарушаются, как людьми, так и обезьянами. Сейчас некоторые национальные парки уже прекратили доступ посетителей из-за эпидемии коронавируса.