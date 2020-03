Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн

View this post on Instagram

С утра успел в офис заглянуть по важному вопросу, но пришлось и к юристу по срочному вопросу и сразу домой , чёт я устал .. я не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию , студия -дом , студия -дом! Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться , а то я последние годы ( каждый год ) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия ! Спасибо за понимание ! #билан #димабилан #биланперезагрузка