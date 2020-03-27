Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн

Влада Некрасова

Российский певец Дима Билан разместил в инстаграме пост, в котором объяснил, почему боится выступать онлайн, как это сейчас, во время вспышки коронавируса, делают многие его коллеги.

"Я не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию: студия — дом, студия — дом! Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться, а то я последние годы (каждый год) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия. Спасибо за понимание", — написал Билан.

Поклонники поддержали такое решение музыканта.

"Все правильно. Надо себя поберечь. У вас ещё все впереди. А пока отдохните" — прокомментировала @kitty322305.

"Сейчас лучше дома как никогда", — считает @anyagrishina.

"Берегите себя, пожалуйста", — попросила @annabashkova.

Сейчас многие российские и зарубежные исполнители выступают в Сети по видеосвязи. Так, онлайн-концерты уже дал диджей Diplo, Крис Мартин из рок-группы Coldplay, певец Джон Ледженд, группа "БИ-2", Ольга Бузова и многие другие.