Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
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С утра успел в офис заглянуть по важному вопросу, но пришлось и к юристу по срочному вопросу и сразу домой , чёт я устал .. я не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию , студия -дом , студия -дом! Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться , а то я последние годы ( каждый год ) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия ! Спасибо за понимание ! #билан #димабилан #биланперезагрузка
"Я не хожу в общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию: студия — дом, студия — дом! Пока от всех онлайн сборных концертов приходится отказываться, а то я последние годы (каждый год) бронхитом болел и мне реально боязно ходить даже на онлайн мероприятия. Спасибо за понимание", — написал Билан.
Поклонники поддержали такое решение музыканта.
"Все правильно. Надо себя поберечь. У вас ещё все впереди. А пока отдохните" — прокомментировала @kitty322305.
"Сейчас лучше дома как никогда", — считает @anyagrishina.
"Берегите себя, пожалуйста", — попросила @annabashkova.
Сейчас многие российские и зарубежные исполнители выступают в Сети по видеосвязи. Так, онлайн-концерты уже дал диджей Diplo, Крис Мартин из рок-группы Coldplay, певец Джон Ледженд, группа "БИ-2", Ольга Бузова и многие другие.