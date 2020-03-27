Дипломаты обратились в госдеп с запросом о медпомощи Ярошенко

Дипломаты РФ переговорили с заболевшим в тюрьме США летчиком Константином Ярошенко и обратились в госдепартамент с запросом об оказании ему медицинской помощи, заявили посол России в США Анатолий Антонов.

"Сегодня состоялся разговор с нашим соотечественником. Константин сообщил, что в последнее время испытывает легкое недомогание. Пожаловался на невысокую температуру и кашель. Есть разумные основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ. С учетом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья", - сказал Антонов, отвечая на вопрос СМИ о состоянии здоровья Ярошенко.

"Незамедлительно обратились в госдепартамент с запросом об оказании ему квалифицированной медпомощи. Ожидаем, что Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Рассчитываем на оперативное содействие со стороны американских властей - в борьбе с пандемией на счету каждая минута", - добавил Антонов.

Алексей Тарасов.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.