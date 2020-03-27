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Джамбулат Хатуов отметил важность программы по повышению урожайности почв

Джамбулат Хатуов отметил важность программы по повышению урожайности почв

Селекторное совещание о ходе выполнения в регионах мероприятий по известкованию почв провел первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Совещание проходило с участием представителей региональных органов управления АПК, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Мароприятия по известкованию почв в регионах проводятся при господдержке ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса».

В Минсельхозе отмечают, что в 2019 году в регионах было произвестковано 303,5 тыс. га земель, и это на 11,5 тыс.га больше, чем в 2018 году. На этот год запланировано произвестковать 440,5 тыс.га, а всего до 2025 года – 3,2 млн га кислых почв.

На совещании Джамбулат Хатуов подчеркнул, как важно достичь того, чтобы все регионы достигли целей по известкованию кислых почв, которые заложены в программу Минсельхоза.

По словам первого замминистра, это поможет, в комплексе с другими мерами, улучшить продуктивность почв, что в итоге повысит конкурентоспособность российской растениеводческой продукции. Что является одной из приоритетных государственных задач.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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