Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание по развитию растениеводства в регионах

Вадим Карасев

В Минсельхозе РФ прошло селекторное совещание под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

В совещании принимали участие руководители региональных органов управления АПК, научных учреждений, а также, отраслевых организаций и союзов, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

На совещании обсуждались вопросы по развитию овощеводства в регионах, а также, наращивания производственных запасов овощей и картофеля.

Джамбулат Хатуов отметил, что Минсельхоз и дальше планирует оказывать поддержку организациям, занимающимся выращиванием картофеля и овощей.

«Несмотря на то, что в прошлом году были достигнуты высокие показатели в отрасли растениеводства, нужно дополнительно скорректировать структуру посевных площадей для того, чтобы нарастить до 25% производство овощной продукции всех групп уже в этом году. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение продовольственной безопасности России», - подчеркнул Хатуов.

На совещании также обсуждались существующие меры господдержки, которые затрагивают все стадии выращивания и переработки овощей и картофеля.

Отмечается, что одной из стимулирующих мер стала возможность регионам самим решать, какие приоритетные направления овощеводства выбрать. Это позволит регионам оказывать дополнительную поддержку аграриям, занимающимся выращиванием и переработкой овощей.

Кроме того, сейчас приведены в действие механизмы грантовой поддержки фермерских и кооперативных хозяйств, возможна реализация льготного кредитования и другие меры, по оказанию комплексной господдержки производителям сельскохозяйственной продукции.