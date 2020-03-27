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Еще одна московская больница приготовилась принимать пациентов с коронавирусом

Еще одна московская больница приготовилась принимать пациентов с коронавирусомФото: Павел Львов / РИА Новости

Московскую больницу имени Филатова приготовили к приему пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

По данным канала, в больнице имеются 146 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Для пациентов с коронавирусом выделено 1,3 тысячи коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации. Пациентов с подтвержденным диагнозом будут размещать отдельно.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, больницу перепрофилировали и подготовили к приему больных сразу три ее корпуса — их разделили на «грязные» и «чистые». «Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию», — сказала она.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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