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Европе предсказали дефицит овощей и фруктов

Европе предсказали дефицит овощей и фруктовФото: Susana Vera / Reuters

Европа может столкнуться с дефицитом свежих овощей и фруктов из-за недостатка рабочих на фермах на фоне коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Обычно урожаи овощей и фруктов на европейских плантациях собирают рабочие из Восточной Европы и Северной Африки. Однако на фоне эпидемии коронавируса фермеры предсказывают недостаток рабочей силы. Так, в Испании, Италии, Франции и Германии уже столкнулись с проблемой сбора урожая, когда плоды созрели, но их некому собрать.

В настоящее время под угрозой оказались урожаи клубники и спаржи. В ближайшее время кризис в отрасли затронет салаты, помидоры, лук и горох, говорят фермеры. При этом сбор урожая не единственная проблема, которая возникла в связи с коронавирусом. Даже если товар удастся собрать во время, из-за ограничения передвижения в Европе его могут просто не успеть доставить в магазины и потребителям в европейских городах, поясняют фермеры.

Власти европейских стран надеются, что недостаток рабочей силы временно восполнят студенты во время каникул, а также работники отелей, ресторанов и магазинов, которые из-за правительственных ограничений временно остались без работы.

Ранее Bloomberg писал, что из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, что ставит под угрозу мировую экономику. В частности, государства запрещают вывозить за пределы своей территории традиционные экспортные продукты, что может привести к росту цен в мире.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года и быстро перекинулась на весь остальной мир. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 марта 2020 года в общей сложности зафиксировано более 533 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Более 24 тысяч случаев закончились летально.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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