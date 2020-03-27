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Глава Минфина России дал разъяснения по налогам на проценты по вкладам

Глава Минфина России дал разъяснения по налогам на проценты по вкладам

По словам министра финансов Антона Силуанова начисление и взимание налогов на проценты по вкладам, совокупный объем которых превышает 1 миллион рублей, начнется с 2021 года.

Новые меры затронут вкладчиков не только с рублевыми вкладами, но и с валютными, а также владельцев инвестиций в облигации. Уведомления о необходимости уплаты налога будут присылать в 2022 году.

При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно, - сообщил глава ведомства.

Прокомментировал меры и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он обратил внимание на то, что в расчет будет браться совокупный объем вкладов гражданина, поэтому дробить их в целях избежания выставления налога не имеет смысла, сообщает РИА Новости.

Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, - заявил Греф.

О введении новых мер заявил накануне президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.


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По материалам: u-f.ru

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