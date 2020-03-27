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Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусомЛев ЛещенкоФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко прокомментировал госпитализацию народного артиста РСФСР Льва Лещенко, подтвердив заражение певца коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу, 27 марта.

«После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось», — написал Проценко.

Медик отметил, что у артиста наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, его перевели в реанимацию. В настоящее время его состояние стабильно, его собираются перевести в обычное отделение. Проценко подчеркнул, что попросил у Лещенко разрешения опубликовать этот пост из-за «спекуляций некоторых СМИ на тему состояния здоровья» певца.

26 марта стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус. Он вызвал у певца двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у Лещенко начался отек легких.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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