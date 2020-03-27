Гороскоп Василисы Володиной на апрель 2020 года

Вадим Карасев

Готовимся встречать теплый апрель, вооружившись подсказками Василисы Володиной. Астролог расскажет, как лучше расставить приоритеты в середине весны, и что поможет в достижении успеха.

Апрель встречает нас взрывом энергетики: в ближайшие недели все станут добрее и доброжелательнее друг к другу. А главное — в каждом проснутся силы и желание перемен. Это отличный повод для тех, кто хочет наладить свою жизнь. Старые ошибки будет легко компенсировать новыми хорошими поступками. Но чтобы зарядить себя положительной энергетикой и привлечь динамику, следует прислушаться к подсказкам астролога.

Овен

Апрель для Овнов — счастливое время, подходящее для решения текущих вопросов и укрепления тылов. Несмотря на жизненные трудности, идти по жизни сейчас нужно с высоко поднятой головой, не теряя присутствие духа. Если Овны опустят руки, то проблемы только усугубятся, поэтому нужно собрать волю в кулак и показать всем, что вы достойны счастья. Вера в себя и целеустремленность в делах не позволят хаотической негативной энергетике просочиться в жизнь и управлять ей вместо Овнов.

Телец

В первой половине месяца у Тельцов могут возникнуть ситуации, когда они «наступят на те же грабли» прошлых ошибок. По словам астролога, вокруг может временно воцариться хаос: будет слишком много разносторонней информации, а также дел, которые потребуют участия. В ситуации стресса важно остановиться и успокоиться, переключить внимание на себя, помедитировать, отключиться от потока негативных новостей, взять небольшую передышку. При правильном отношении удастся провести работу над ошибками, исправить и подкорректировать стиль поведения и важные события.

Близнецы

Апрель — время пробуждения от зимней спячки и рефлексии. Месяц сулит Близнецам благоприятные возможности в тех сферах жизни, которые в данный период находятся под пристальным вниманием. Звезды открывают новые горизонты, которые крайне важно покорить. Усилия окупятся, если не сворачивать с выбранного пути. Слабым местом может стать недооценка своих сил, поэтому важно усилить свои лучшие качества. Для этого стоит обратиться к семье. Близкие люди не только станут поддержкой и опорой, но и вдохновят на новые подвиги.

Рак

В середине весны астрологические тенденции плавно поменяют акценты и тематику основных событий в жизни Раков. Если были интересные идеи и замыслы, то в ближайшие недели их получится реализовать — наступает отличное время для любых начинаний: будь-то новая бизнес-программа или авантюрный стартап. Главное, что требуется для этого — это прислушаться к своим собственным желаниям и постараться их услышать. Голос интуиции выведет на правильный путь даже в условиях полной неопределенности.

Лев

Положительная энергетика планет поможет Львам в апреле привлечь удачу. Переход на новый рубеж может принести новые приятные перемены, события и знакомства, которые впоследствии могут кардинальным образом изменить жизнь. Необходимо быть внимательнее к подсказкам звезд и собственным желаниям, а также не форсировать события и четко формулировать запросы как ко Вселенной, так и к окружающим. Бросаясь из крайности в крайность, примеряя разные маски, можно спугнуть счастье.

Дева

Особенно благоприятны с энергетической точки зрения начало и середина апреля. Девам рекомендуется сделать ставку на первые две декады месяца. Астрологические светила будут находиться в довольно удачном положении, что обеспечит благоприятные возможности для представителей этого Знака. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить, что дорогу осиливает идущий — первый шаг всегда самый трудный. Но если не бросить себе вызов, можно так и остаться топтаться на одном месте. К тому же конец апреля чреват расцветом энергетических вампиров, поэтому очень пригодится стойкость характера и готовность твердо отстаивать личные границы.

Весы

В апреле судьба поставит перед Весами непростой выбор между собственной свободой и сохранением отношений с определенными людьми. Для того, чтобы не ошибиться в решении, астрологи советуют разобраться в собственных чувствах и постараться понять свои личные потребности. У звезд есть целых два варианта, как это сделать: можно углубиться в самоанализ или заняться медитативными практиками. В ближайшие недели также придется пересмотреть (или даже ужесточить) границы отношений с окружающими, семьей и влиятельными людьми. Сейчас лучше принимать самостоятельные решения, не позволяя другим оказывать сильное влияние на свою жизнь.

Скорпион

Астролог предупреждает: есть большая вероятность того, что в апреле все пойдет не так, как Скорпионы планировали раньше. Месяц пройдет в делах и заботах, и очень важно сохранять самообладание и одновременно с этим позволять событиям идти своим чередом. Большую часть апреля Скорпионы, скорее всего, проведут в решении практических вопросов, связанных с материальными или денежными делами. Значение денег и возможностей, которые они открывают, значительно возрастет. Но для этого придется чутче слушать голос интуиции. Именно он станет главным ориентиром в вихре турбулентных перемен в судьбе.

Стрелец

В апреле Стрельцы рискуют оказаться на распутье, столкнувшись с окружающими людьми в спорах и разногласиях. Обрести выход из сложной ситуации поможет взгляд со стороны: ситуацию важно рассмотреть с разных углов, чтобы найти самый благоприятный вариант выхода из кризиса. Астролог также советует подумать на тему того, стоит ли продолжать тратить свое силы и время на то, что уже не приносит прежнего удовлетворения. Возможно, ключ к счастью — это избавление от старых оков. В любом случае апрель расставит все точки над i.

Козерог

Астрологические события апреля могут привести к переменам, которые проверят Козерогов на прочность. Начало и середина месяца — благоприятное время для накопления сил. Сильная энергетика поможет обернуть любые обстоятельства в свою пользу. Талисманы стихии Земли помогут Козерогам твердо устоять на ногах под воздействием негативно настроенных планет, а также обрести мощный прилив сил и мотивации. По словам Василисы Володиной, его стоит направить в финансовую сферу. Не исключены выгодные сделки и капиталовложения, главное — не упустить свой шанс.

Водолей

Сомнения, тревоги и страхи могут овладеть Водолеями и ослабить их энергетику. Рожденным под эгидой этого Знака стоит заглянуть на класс медитации или йоги. Если возникнет страх будущего, астролог советует не окунаться с головой в мысли: важно посмотреть на ситуацию с иного ракурса. Тогда спорные ситуации окажутся однозначными, а непростые задачи обретут простое решение. Водолеям в апреле необходимо в нужный момент удержать собственную жизнь в своих руках, не поддаться панике и вовремя остановить поток негатива.

Рыбы

В апреле интуитивное чутье укажет Рыбам путь к счастью и процветанию. Особую роль в жизни представителей данного Знака могут сыграть предчувствия, вещие сны, подсказки Вселенной. Нужно смотреть в оба: где-то может ждать новый знак, который поможет обыграть ситуацию в свою пользу. Если подсказка будет получена, важно правильно ей распорядиться, как взрослый и рассудительный человек. Не стоит желать кому-то зла, мстить или играть в двойные игры, чтобы не допустить рокового промаха. В приоритете доброта, а также духовный рост.