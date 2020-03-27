Госпед объявил награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

Государственный департамент США назначил награду в 15 миллионов долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро или информацию, которая будет способствовать аресту.

Соответствующие данные появились на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов. Там же говорится, что дополнительно будут выплачены 10 миллионов долларов за сведения о других членах высших эшелонов власти латиноамериканского государства.

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К сообщению приложен список имен, в котором фигурирует имя Николаса Мадуро, передает RT, при этом отмечено, что за него «гонорар» повышенный. Издание отмечает, что Дональд Трамп обещал Конгрессу сокрушить власть действующего президента Венесуэлы.