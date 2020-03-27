Государство поддержит инвестиции в Арктику

Тема: Какие законы вступают в силу

Названы критерии отбора инвестпроектов для реализации в Арктической зоне РФ, которые будут софинансировать из федерального бюджета. Для участия бизнесу необходимо вложить не менее 250 миллионов рублей.

Соответствующее постановление кабинета министров от 18.03.2020 № 297 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации» вступает в силу сегодня, 27 марта.

В частности, в проект необходимо включить создание или модернизацию объекта транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, в том числе систем газоснабжения, водоснабжения, трубопроводного транспорта и связи.

Общий объем инвестиций должен составить не менее 300 миллионов рублей. Из них собственные средства инициатора — не менее 15 процентов. Объем господдержки — не более 20 процентов заявленных частных инвестиций.

Отбором проектов займется президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Заявки на участие нужно подавать в Минвостокразвития России.

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