Губернатор Хакасии самоизолировался

Глава Хакасии Валентин Коновалов ушел на карантин из-за того, что летел в самолете с женщиной, у которой позднее был диагностирован коронавирус. У самого Коновалова диагноз на Covid-19 отрицательный.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус, — сообщил Коновалов в Instagram. — Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно».

Коновалов работает дистанционно. Он заверил, что находится «на круглосуточной связи» со своими заместителями и министрами, проводит совещания онлайн. Если же требуется личное присутствие, то руководителя республики заменяет его первый зам Николай Миронов.

По данным Минздрава Хакасии, в регионе зарегистрировано два случая коронавируса, на карантине находятся 618 человек.