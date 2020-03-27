Гусар смерти: Алеся Кафельникова приняла участие в исторической фотосессии

Вызвав критику пользователей сети из-за своих путешествий в разгар пандемии коронавируса, Алеся Кафельникова решила сменить фотоотчеты с курортов на рассказы о своих новых профессиональных достижениях.

Так, в инстаграме 23-летняя модель поделилась кадрами из новой съемки, автором которой стал фотограф Матье Сезар. Он работал также с Натальей Водяновой, Летицией Кастой, Анджелиной Джоли и другими звездами.





Алеся Кафельникова

Темой новой фотосессии в его исполнении стали времена французской революции. Так, Алеся примерила на себя образ воина из эскадрона, который называли "Гусары смерти". Отличительной чертой их костюма был череп с перекрещенными костями. Гусары сражались с прусской армией за сохранение территориальной целостности Франции.





Алеся Кафельникова в образе гусара смерти. Жить свободным или умереть,

— подписал кадры Матье, процитировав девиз военных.





Когда именно были сделаны эти кадры, Алеся не уточнила, хотя некоторые поклонники уже поинтересовались этим вопросом. Впрочем, дома Кафельниковой явно не сидится и после возвращения с отдыха.

Так, у себя в сторис Алеся показала маникюр, который она сделала в одном из столичных салонов, едва вернувшись из путешествия по маршруту Куршевель — Дубай — Мальдивы. Очевидно, что соблюдать режим карантина модель пока не спешит.





Алесе Кафельниковой никто и ничто не указ. Самоизоляция — для слабаков, видимо. Какой карантин, какая пандемия? Можно ходить куда хочется и смело рисковать здоровьем окружающих,

— прокомментировали поступок Кафельниковой в телеграм-канале "Антиглянец".