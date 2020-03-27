«Хороший прогресс» — МВФ продолжает выкручивать руки Киеву
В Международном валютном фонде сообщили, что в переговорах с украинской властью относительно новой программы финансирования наметился «хороший прогресс».
Как говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, для ускорения переговоров Украине предлагают выполнить два условия.
При этом глава МВФ не назвала сумму возможного кредитования. Таким образом, можно констатировать, что позиция руководства фонда по отношению к Украине не изменилась — Киеву продолжают выкручивать руки под громкие заявления о «прогрессе» и сочувственные вздохи о тяжелой ситуации в украинской экономике.
Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Украины Владимир Зеленский прямо обратился к МВФ, попросив о помощи в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Однако международный кредитор ограничился словесной поддержкой, заявив, что разговор был «конструктивным».
И это при том, что еще ранее Кристалина Георгиева заявила о готовности фонда мобилизовать $ 1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии коронавируса и ее последствий. При этом было обещано, что до $ 10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.