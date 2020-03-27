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«Хороший прогресс» — МВФ продолжает выкручивать руки Киеву

«Хороший прогресс» — МВФ продолжает выкручивать руки Киеву

В Международном валютном фонде сообщили, что в переговорах с украинской властью относительно новой программы финансирования наметился «хороший прогресс».

Как говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, для ускорения переговоров Украине предлагают выполнить два условия.

«Принятие законопроектов по совершенствованию системы регулирования банковской системы, а также земельной реформы, позволило бы быстро продвинуться вперед в доработке параметров нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее», — говорится в обращении.

При этом глава МВФ не назвала сумму возможного кредитования. Таким образом, можно констатировать, что позиция руководства фонда по отношению к Украине не изменилась — Киеву продолжают выкручивать руки под громкие заявления о «прогрессе» и сочувственные вздохи о тяжелой ситуации в украинской экономике.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Украины Владимир Зеленский прямо обратился к МВФ, попросив о помощи в борьбе с пандемией коронавируса в стране. Однако международный кредитор ограничился словесной поддержкой, заявив, что разговор был «конструктивным».

И это при том, что еще ранее Кристалина Георгиева заявила о готовности фонда мобилизовать $ 1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в преодолении эпидемии коронавируса и ее последствий. При этом было обещано, что до $ 10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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