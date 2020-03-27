Хроники карантина: как проводят время Ксения Собчак, Рената Литвинова, Елена Летучая и другие звезды

Вторая неделя карантина подходит к концу. Коронавирус поставил всех в примерно одинаковые условия, и теперь звезды, как и простые люди, в большинстве своем проводят время дома. Одним из них самоизоляция дается легко — они находят новые увлечения, наслаждаются компанией близких, продолжают заниматься спортом и много читают. Другие, как, например, Наталья Ионова, признаются, что соблюдение карантина для них — довольно сложная задача.Не думала, что так сложно будет соблюдать карантин,

— откровенничает звезда.

Введенные правительством меры по сдерживанию распространения коронавируса поддерживают не все знаменитости. Певица Юлианна Караулова считает, что не должно быть полумер, так как они не решат проблемы.

В чем прикол закрыть все учебные заведения, кинотеатры, фитнес-центры, музеи, но не закрыть метро, торговые центры, места общественного питания и много чего еще?

— задается она вопросом.

Помочь отвлечься от грустных мыслей звездам помогают приятные воспоминания, которыми они делятся с поклонниками, публикуя архивные кадры.

Какие фотографии публиковали в инстаграме на этой неделе Ксения Собчак, Рената Литвинова, Елена Летучая, Юлия Снигирь и другие российские звезды и какими мыслями по поводу коронавируса делились с подписчиками — смотрите в нашей фотоподборке!

Ксения Собчак

Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью маска — это идеальный аксессуар красоты.

Вера Брежнева

Как проходят ваши дни? В нашей семье — очень плодотворно)) Я в каждой ситуации нахожу возможности. И у меня наконец-то, помимо всего прочего, появилось время вернуться в @vbdiary и продолжить вести там свой дневник (девочки знают, о чем я). Расскажите, что интересного/полезного/нового делаете вы, оставаясь дома.

Наталья Ионова

Не думала, что так сложно будет соблюдать карантин. Стараюсь себя занимать, есть, спать, гулять, смотреть кино, заниматься музыкой, спортом! Стараюсь меньше заходить в социальные сети, потому что начинается нервный смех от последних новостей. Признаюсь, карантинщик из меня полное говно! Больше всего я боюсь за своего мужа — это может быть непреднамеренное убийство! Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справиться! А может, это новый вирус, и мы с ним все равно познакомимся и адаптируется наша иммунная система? Ну что, знатоки мои? Скажите, что думаете?

Настя Каменских

Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и нелегко. Когда я провела первую онлайн-тренировку с вами и получила так много фидбэков, то поняла, что хочу и буду продолжать! Поэтому на период карантина мы с вами регулярно будем заниматься вместе! Я уже разрабатываю для вас программу тренировок с моим тренером. Будем делать вам тонкие талии, упругие Ким, стройные ножки и подтянутые ручки!

Сергей Лазарев

Патриаршие пруды. Люблю этот район. На улице прохладно, но солнечно. Всем хорошего дня!

Наталья Подольская

Вчера досмотрела сериал "Триггер". Мысли только об одном! Как не травмировать своего ребенка. Ведь там все герои травмированы именно родителями. Надо быть очень осторожными. Все очень хрупко. Большое спасибо актерам и всей съемочной группе.

Юлия Снигирь

Мой брат утверждает, что эта книга обязательна к прочтению. Попробую. Иногда действительно сложно принять правильное решение))) Покидайте мне, пожалуйста, понравившиеся в последнее время книги.

Ани Лорак

Всегда можно улучшать себя!

Елена Темникова

В любой непонятной ситуации — ешь!

Елена Летучая

Такое спокойствие и погружение в себя и только свою жизнь, свои желания я не испытывала лет 10. Нет, я не бездельничаю, я успеваю и работать, но у меня вдруг появилось полноценное время и на себя! То, что я старалась ухватить между съемками и бизнес-встречами, вдруг полноценно вошло в расписание каждого дня! И хочется это время оставить только лишь себе.

Рената Литвинова

Только в порядке бреда — а если вирус продержится год или два (как все эпидемии) — может, мне согласиться на участь "переболеть"? Если выздоровею, я же не буду носителем, никто не знает? Мое непрофессиональное мнение — что 80 процентов населения все равно переболеет.

Виктория Шелягова

Анабиоз. Какое слово... Приостановка жизнедеятельности с последующим ее восстановлением при благоприятных условиях. Многие живые существа способны впадать в биопаузу в неблагоприятных для их жизни условиях.

Юлианна Караулова

А можно вопрос? В чем прикол закрыть все учебные заведения, кинотеатры, фитнес-центры, музеи, но не закрыть метро, торговые центры, места общественного питания и много чего еще? Я, честно говоря, в ужасе от того, сколько людей сейчас остались без работы и без денег на неопределенный и, скорее всего, весьма длительный срок (и у скольких это еще впереди — в краткосрочной перспективе), сколько бизнесов прогорело и еще прогорит, когда все было поставлено на кон, сколько жизней из-за этого сломалось. Очень хочется верить, что сильно пострадавшие бизнесы и люди (и я сейчас, как вы понимаете, не о физическом состоянии) смогут реанимироваться после настолько масштабных потерь довольно быстро и безболезненно, но мы же все понимаем, что такой сценарий маловероятен? Так вот: если бы мы все дружно сели на карантин, вот прям основательно, без полумер, то мы бы сберегли и без того на ладан дышащий малый и средний бизнес (да вообще весь бизнес!) и, что самое важное, здоровье людей, и даже их жизни! Можно же "купировать" ситуацию? Хотя бы постараться! Тогда период тотального затишья продлится не месяцы, как сейчас прогнозируют, а на пару-тройку недель... Почему мы так не сделаем? Это же логично! Сейчас многие люди вынуждены работать, рискуя здоровьем, потому что непонятно, что дальше... Смогут ли они зарабатывать дальше? Официанты в заведениях, водители, кассиры в магазинах — все без масок и перчаток, так как руководство не позволяет, чтоб не отпугивать клиентов. Я не хочу нагнетать, но у нас же перед глазами пример итальянцев, которые в чем-то похожи на нас: они до последнего ни во что не верили и думали, что их это не коснется. У нас так же: большая часть населения, несмотря на панику с продовольствием, по-прежнему не верит в то, что вирус опасен. P. S.: конечно, никакой бизнес не сравнится с человеческой жизнью! Берегите себя, своих близких и, пожалуйста, не посещайте по возможности места большого скопления людей! Если нет масок, закрывайте лицо шарфом, банданой или локтем! Любые средства хороши! Будьте здоровы!