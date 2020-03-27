Ида Галич раскрыла настоящую причину конфликта с Ольгой Бузовой

Анастасия Иванова

Ида Галич не может простить Ольге то, что когда-то та отказала ей в интервью. Поэтому частенько отпускает нелестные комментарии в адрес звезды. Бузова решила поставить блогера на место, резко высказавшись в ее адрес. Ответ Иды последовал незамедлительно.

Все началось три года назад, когда Галич только-только набирала популярность. «Я хотела задать ей пару вопросов, но она сказала: «У меня нет голоса». Отворачиваюсь в сторону и слышу, как она уже кому-то из телеканалов дает интервью. Я не против, но ты скажи, что не готова сниматься для бомжатского канала», — сетовала брюнетка.

Вчера Бузова наконец высказалась по этому поводу, отметив, что не понимает претензий Иды в свой адрес. «Эта женщина всем говорит о том, как я отвратительно с ней поступила. Мне сначала было непонятно, потому что после этого мы прекрасно общались. И когда я восстановила хронологию событий, мне стало даже смешно. Потому что приходить и доказывать свинье, что она свинья — ну это бред. Я вспомнила, что была ведущей на этой премии и, в принципе, не могла сказать, что у меня нет голоса. На видео, которое она выставила, я показываю, что меня нужно припудрить. Я не отказываю в интервью», — подчеркнула Оля.

Иде, которая недавно впервые стала мамой, не понравился ответ Бузовой, но в этот раз она все же постаралась избежать эмоциональных высказываний. «Какая глупость! Оля не снималась у меня во влоге. Мы же нормально общались. Я, кстати, в разговоре с этой женщиной ни разу не использовала такое слово, как свинья», — рассуждала блогер.

Также брюнетка поблагодарила всех, кто в этом споре встал на ее сторону. «Спасибо, уважаемые, за поддержку! Только не пишите, что «сама она свинья», не обзывайте, поклонников ее не оскорбляйте. Здесь всегда были люди с позитивным мышлением. Пусть так и останется. Счастья всем, здоровья!» — заключила звезда Instagram.

Поговаривают, что Ида Галич поссорилась и с давней подругой Настей Ивлеевой, но не комментирует инцидент. «Каждому хватит луча славы, здесь каждый может погреться. Бывают просто нелепые ситуации, потому что ты просто выглядишь не так, как она, но это тоже не повод для зависти», — объясняла Галич.

Зато Ида не скрывает, что по-доброму завидует Оксане Самойловой, сумевшей за короткое время после четвертых родов вернуть себе былую стройность. «Эта женщина выглядит после родов так, какой я до беременности не была. Депрессия разыгралась на фоне успеха чужого тела. У меня все совсем не так. Но я не зря пришла в мир Instagram. Все, кто рожают, выглядят не как Оксана. И я в том числе. Поэтому, девочки, не комплексуем, не переживаем, смотрим на меня. У меня все, как у нормальной роженицы. Потихоньку все обратно скинем», — откровенничала она.

Фото: Instagram







