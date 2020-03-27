Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин

Вадим Карасев

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ведущие российские экономисты раскритиковали план президента России Владимира Путина по противодействию коронавирусу и призвали ввести в стране жесткий карантин. Сообщение об этом опубликовано в Facebook профессора Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константина Сонина.

Президент в ходе обращения к нации 25 марта сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявляется в России выходной с сохранением заработной платы, но не ввел в стране жесткий карантин. Экономисты ожидают, что россияне воспримут такую неделю как неожиданные каникулы. «Кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей», — заявили эксперты. Таким образом, распространение заболевания остановить не удастся, и в Россия повторит сценарий Италии, которая стала эпицентром эпидемии в Европе. Экономисты призвали запретить жителям России покидать квартиры и дома, если только речь не идет о покупке продуктов и лекарств.

Кроме того, они отметили отсутствие у властей России внятного плана по спасению экономики. Так, решение президента отменить даже удаленную работу на неделю будет губительным для экономики страны, а падение доходов населения усилит эффект. Экономисты призывают осуществить разовые выплаты тем, кто остается без работы, пенсионерам и малоимущим. Также необходимо сохранить работу учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность. Эксперты попросили правительство оказать поддержку малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, разрешить предприятиям перейти на удаленную работу.

Они также призвали Банк России поддержать ликвидность в банковской системе любой ценой. «Отсрочки по платежам и заморозка банкротств являются разумными мерами, но они должны сопровождаться адекватными гарантиями банковскому сектору со стороны бюджета или Банка России», — говорится в обращении. Специалисты для спасения экономики страны считают необходимым увеличить денежные вливания. «Пока что заявленные правительством суммы представляются абсолютно недостаточными. Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5-10 триллионов», — говорится в обращении.

Еще одной важнейшей мерой для стабилизации ситуация экономисты называют доступность продовольствия и лекарств. По их словам, нельзя прибегать к ценовым или количественным ограничениям в розничной торговле, даже в отношении товаров первой необходимости, поскольку такие меры спровоцируют дефицит и возникновение «черного рынка». Для снижения цен на товары первой необходимости, включая продовольствие и лекарства, нужно отменить контрсанкции и обнулить импортные пошлины. Также эксперты призывают резко снизить регуляторные барьеры для использования импортной фармацевтической продукции и медицинской техники.

Отсутствие свободных средств в необходимом объеме не должно останавливать правительство от решительных мер, поскольку огромные траты на борьбу с коронавирусом планируют не только богатые страны, но и государства, которые находятся в гораздо более тяжелом экономическом положении, чем Россия. Экономисты привели в качестве примера Аргентину, где введен жесткий карантин. Страна с более низким, чем у России, подушевым доходом третий год балансирует на грани дефолта, возможность занять существенные ресурсы для финансирования дефицита бюджета у нее отсутствует. Однако она смогла остановить распространение болезни, а в соседних Бразилии и Чили, которые отказались от жесткого карантина, ситуация оказалась намного хуже.

Обращение к российским властям подписали более 10 экономистов, преподающие в разных университетах мира. Среди них профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская, профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки.