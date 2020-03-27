Эксперт прокомментировал итоги саммита G20 по коронавирусу

Решения, принятые странами-членами "Большой двадцатки" на виртуальном саммите в четверг, полезны для мировой борьбы с пандемией коронавируса, но рецептов для преодоления экономического кризиса странами предложено не было, считает заместитель директора ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев.

Участники саммита G20, прошедшего в четверг в онлайн-формате, приняли итоговое заявление, в котором договорилось о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обещали в связи с этим принять коллективные меры поддержки мировой экономики. Кроме этого, страны G20 согласились выделить средства для борьбы с коронавирусом и призвали сделать это другие государства и международные организации, а министры финансов и главы ЦБ стран "двадцатки" должны разработать план действий по преодолению последствий коронавируса. Также "двадцатка" просит ВОЗ, МВФ и Всемирный Банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.