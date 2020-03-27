Какую погоду предвещают облака: народные приметы

Чтобы узнать больше о грядущей погоде, необходимо взглянуть на облака. Народные приметы помогут вам научиться определять погоду, когда под рукой нет интернета или телевидения.

Несмотря на то, что сейчас существуют суперкомпьютеры, которые высчитывают изменения в погодных условиях и просчитывают движения воздушных масс, стоит обратить внимание на приметы, потому что они основаны на народных наблюдениях, которые часто не противоречат официальной науке. Также не забывайте следить за магнитными бурями, так как они влияют на здоровье людей не меньше, чем погодные изменения.

Если Солнце в конце ясного дня перед заходом зайдет за тучу, то можно ожидать скорого изменения в погоде. Осенью и весной это может говорить о потеплении, а летом быть к дождю, к ветру. В любом случае стоит быть внимательнее в ближайшие дни.

Если же Солнце, наоборот, в конце ненастного дня вышло из-за туч перед своим заходом, то стоит ожидать позитивного изменения в погоде в ближайшие несколько дней. Эти две описанные выше приметы берут свое начало с самой древности — еще задолго до прихода на Русь христианства.

Когда нет Солнца с самого утра, хотя на небе не всё затянуто облаками, то это говорит о том, что погода может непредсказуемо меняться в ближайшие пару-тройку дней.

Если Солнце зашло за одинокое облако на небе в ясный день, то следующий день будет очень ветреным, а утро окажется холодным и неблагоприятным.

Тонкие длинные облака (перистые) — к большой удаче и к потеплению. Такие народные наблюдения подтверждаются синоптиками и учеными. Перистые облака — показатель приближения теплого фронта и, возможно, дождя.

Комковые плотные тучи означают, что если польет дождь, то он быстро закончится. Если тучи очень плотные, но без просветов, значит, погода испортится на долгий срок.

Очень высокие разряженные облака — к ненастью, ветру и резкой смене погоды. Стоит ждать резкого похолодания и дождей. Если облаков мало и они низко, хорошая погода продержится дольше.

Если ясное небо в течение дня остается ясным, но ближе к ночи появляются облака, значит, на следующий день можно ждать кратковременные дожди.

Издревле считалось, что если осенью появляется много кучевых облаков в солнечный день, это предвещает длительный период потепления. Это значит, что зима пока не близко.