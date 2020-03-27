Карантин в Лондоне позволил обновить "зебру" на Abbey Road

Анастасия Иванова

Дорожная служба Лондона смогла обновить разметку на опустевшем из-за карантина по коронавирусу пешеходном переходе, который увековечен на обложке последнего альбома The Beatles, сообщает газета Guardian.

"Это очень оживленная пешеходная "зебра", мы перекрасили разметку для увеличения контрастности и обеспечения безопасности водителей и пешеходов", - заявил официальный представитель Вестминстерского муниципального совета.

Бригады рабочих восстановили краску на "зебре" 24 марта, на следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина. Сейчас британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима").

На фотографии, которая стала обложкой альбома Abbey Road, легендарная "ливерпульская четверка" во главе с Джонном Ленноном, широко шагая, переходит улицу по пешеходному переходу неподалеку от звукозаписывающей студии в западной части Лондона. Ранее британское министерство культуры включило этот пешеходный переход на улице Эбби-роуд, давшей название и студии, и последнему альбому The Beatles, в список охраняемых объектов культурного наследия. Улица пользуется огромной популярностью у туристов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.