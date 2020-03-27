Каркасные бассейны Intex Ultra Frame Pools

Роман Иванов

Каркасные бассейны от известного на весь мир производителя «Intex» – это лучшее сочетание цены и качества, которое можно найти на рынке.

Самой популярной моделью в настоящее время является «Ultra Frame Pools». Популярный бассейн с улучшенным металлическим каркасом, выполненный в классическим, структурированном дизайне, прослужит вам минимум 3-4 сезона (зависит от способа эксплуатации и качества обслуживания). При надлежащем уходе, каркасный бассейн будет радовать вас и ваших близких до 10 лет.

Преимущества каркасных бассейнов Intex Ultra Frame Pools

Каркасные бассейны «Intex Ultra Frame Pools» являются наиболее рациональным приобретением благодаря своей мобильности и простоте монтажа/демонтажа. Надежная и качественная основа, выполненная из высокопрочной стали, поможет сохранить форму бассейна в течение длительного времени.

Сборная конструкция, которая не требует особых навыков в строительной сфере, позволяет перемещать и устанавливать бассейн в любой точке на вашем участке. А минимальная стоимость от производителя также поможет в значительной мере сэкономить бюджет. Долговечность конструкции гарантирует не только надежный металлический каркас, а ещё и прочный, не поддающийся проколам тен.

Насос и фильтр для бассейна

Приобретая бассейн «Intex Ultra Frame Pools» на каркасной основе, клиент получает в комплекте стационарный насос с фильтром. Насосное оборудование позволит изначально наполнить емкость водой, а фильтр грубой очистки исключит попадание в бассейн посторонних предметов, окалины и прочего мусора, присутствующего в водопроводных сетях.

Производительность стандартного насоса составляет 250 литров в час, что позволяет набрать буквально за несколько часов (зависит от объема конкретной модели). Кроме того, система непрерывной фильтрации позволит очистить воду от листьев и прочего мусора, который может попасть в воду.

Больше информации о современных, надежных и недорогих каркасных бассейнах торговой марки «Intex» вы сможете найти на страницах сайта официального дилера, компании lekass.ru.