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Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось в два раза

Количество бесплатных предложений на сайте ДоступВсем.рф увеличилось в два раза

Уже 113 бесплатных предложений от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров подготовлено для россиян в рамках акции #МыВместе. Информация о них размещена на портале ДоступВсем.рф.

Напомним, сайт-агрегатор ДоступВсем.рф запущен 21 марта, на тот момент пользователям было доступно порядка 50 предложений. За неделю к акции присоединились издательство "Альпина", "МВидео", "Билайн" и многие другие компании и сервисы.

"На портале "Доступ всем" мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране", - отмечается на сайте. 

"Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах", - подчеркивается в сообщении.

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По материалам: uposters.ru

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