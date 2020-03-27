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Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС

Комитет Госдумы предложил усилить контроль за правительством при ЧС
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал правительственный законопроект о расширении полномочий кабмина во время чрезвычайных ситуаций и возникновении угрозы опасных заболеваний, но отметил необходимость усиления парламентского контроля за ходом реализации антикризисных мер.

Документ направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Он предоставляет кабмину право водить режим чрезвычайной ситуации по всей России или ее части и осуществлять различные меры, в том числе, вводить временный мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Мораторий вводится в исключительных случаях, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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