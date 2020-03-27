Компания Sony переводит 20 тысяч работников на удаленный режим работы

Японский производитель электроники компания Sony из-за распространения нового типа коронавируса переводит 20 тысяч сотрудников на удаленный режим работы, сообщила компания Киодо.

Режим будет действовать до конца апреля. Он распространяется на 20 тысяч сотрудников по всей стране, занятых в сферах производства телевизоров и полупроводников. Новых сотрудников компании, которые должны были приступить к работе с началом финансового года 1 апреля, попросили оставаться дома и по интернету знакомиться с работой и проходить обучение. Также будет отменена церемония поступления в компанию в головном офисе в Токио.