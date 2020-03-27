Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

Анастасия Иванова

В аннексированном Крыму, оккупационные «власти» которого заявляли о семи заболевших COVID-19, число людей с подтвержденным коронавирусом удвоилось.

Так, о 14 заболевших заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов. Все подхватившие коронавирус недавно вернулись из-за рубежа. Причем, большинство из крымчан путешествовали на круизном лайнере «Белиссимо» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым сообщает, что на полуострове закрывают развлекательные заведения и кафе с ресторанами. В частности, речь идет о Судаке и Новом Свете. «Судак .Как и по Крыму, все закрывают. Но это — НЕ карантин. Карантин — форс-мажор и предполагает бюджетные траты, компенсацию потерь. А на Залесье царь хитрый! Сами-сами, все за ваш счет», — пишет блогер в своем микроблоге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки советам медиков, рекомендующим избегать участия массовых мероприятиях в связи с пандемией коронавируса, в аннексированном Крыму на большой концерт собрали детей, отдыхающих в лагере «Артек».