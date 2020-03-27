Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

Коронавирус в Крыму: количество заболевших COVID-19 увеличилось вдвое

В аннексированном Крыму, оккупационные «власти» которого заявляли о семи заболевших COVID-19, число людей с подтвержденным коронавирусом удвоилось.

Так, о 14 заболевших заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов. Все подхватившие коронавирус недавно вернулись из-за рубежа. Причем, большинство из крымчан путешествовали на круизном лайнере «Белиссимо» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым сообщает, что на полуострове закрывают развлекательные заведения и кафе с ресторанами. В частности, речь идет о Судаке и Новом Свете. «Судак .Как и по Крыму, все закрывают. Но это — НЕ карантин. Карантин — форс-мажор и предполагает бюджетные траты, компенсацию потерь. А на Залесье царь хитрый! Сами-сами, все за ваш счет», — пишет блогер в своем микроблоге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопреки советам медиков, рекомендующим избегать участия массовых мероприятиях в связи с пандемией коронавируса, в аннексированном Крыму на большой концерт собрали детей, отдыхающих в лагере «Артек».

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится
Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Maruv затравили за поездку в Россию
Maruv затравили за поездку в Россию
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Число заместителей министра юстиции увеличится до девяти
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Twitter удалил фейки о комендантском часе в Москве из-за коронавируса
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Президент МТС призвал абонентов отказаться от мемов
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Россияне устроили ажиотаж на продукты
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Дима Билан рассказал, почему боится выступать онлайн
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?
Тест: как хорошо вы знаете Квентина Тарантино и его фильмы?

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко

Еще по теме

В ОАЭ число заболевших коронавирусом выросло до семи человек
В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом, — Кличко
Россиян нет среди новых заболевших коронавирусом на лайнере в Японии
Китайским коронавирусом впервые заразился украинец