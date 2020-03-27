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Новости » Общество » Кто родился 27 марта

Кто родился 27 марта

Кто родился 27 марта

Владимир Владимирович Гутенев (54 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Преподавал в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работал в «Рособоронэкспорте» и «Ростехе».

Входил в состав Общественной палаты РФ, где возглавлял Комиссию по модернизации промышленности. Избирался депутатом Госдумы VI созыва. Владимир Гутенев — автор более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 59 патентов на изобретения РФ, 48 учебников, учебных пособий и монографий.

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов (63 года), заместитель Председателя Совета Федерации. Избирался депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, возглавлял комитет регионального парламента по бюджету, финансам и налогам. Занимал пост заместителя председателя правительства Республики Дагестан.

С 2001 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Дагестан. 15 декабря 2010 года был избран заместителем Председателя Совета Федерации.

Ильяс Умаханов также является уполномоченный по делам хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.

Елена Владимировна Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Избиралась депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов. С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Оренбургской области.

 

А ещё в этот день родились:

Александр Михайлович Носатов (57 лет), командующий Балтийским флотом ВМФ России. Адмирал. Проходил службу на Тихоокеанском и

Черноморском флотах. Был командиром Балтийской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ РФ. Возглавлял Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

17 сентября 2016 года был назначен на должность командующего Балтийским флотом.

Леонид Александрович Бажанов (75 лет), российский искусствовед. Заслуженный работник культуры РФ. Был научным сотрудником в Государственных Музеях Московского Кремля, в аппарате Правления Союза художников СССР, Центральном выставочном зале «Манеж» и в  издательстве «Советский художник». Преподавал в МГУ им. М.В. Ломоносова. Возглавлял управление изобразительного искусства Министерства культуры РФ

Леонид Бажанов — основатель Творческого объединения «Эрмитаж», Центра современного искусства на Большой Якиманке и Государственного центра современного искусства. Он — автор статей, посвященных теории и практике современного искусства, куратор художественных выставок в России и за рубежом, а также российских выставочных проектов на международных биеннале.

Мстислав Леопольдович Ростропович (1927-2007), советский и российский дирижер и виолончелист. Народный артист СССР. В его репертуар наряду с классическими сочинениями входили и более 140 современных произведений для виолончели, написанных специально для него или ему посвященных.

На дирижерском счету Мстислава Ростропович мировые премьеры более 70 оркестровых произведений, а также 9 опер, в числе которых «Жизнь с идиотом», «Лолита», «Лиджия», «Джезуальдо», «Видения Иоанна Грозного».

В 1974 году, после выступлений в защиту писателя Александра Солженицына, Мстислав Ростропович и его жена Галина Вишневская были высланы из СССР, а в 1977 году — лишены советского гражданства. Они были реабилитированы и восстановлены в гражданстве в 1990 году.

В 2003 году Мстислав Ростропович стал первым русским музыкантом и седьмым в мире, кому была вручена престижная премия Грэмми «За экстраординарную карьеру музыканта, за жизнь в записях».

Лев Александрович Зильбер (1894-1966), советский микробиолог и иммунолог. Академик Академии медицинских наук СССР. Учёный — создатель отечественной школы медицинской вирусологии. Он первым описал вирус дальневосточного энцефалита и открыл его возбудителя — таёжного клеща. Разработал эффективную противочумную вакцину и выдвинул гипотезу о вирусном происхождении раковых опухолей.

В 1937 году Льва Зильбера объявили «врагом народа» и арестовали. В марте 1944 года он был освобождён, благодаря письму, которое написали Иосифу Сталину ряд видных учёных страны.

После освобождения Лев Александрович работал в Институте эпидемиологии и микробиологии им. И.Ф. Гамалеи, где организовал и возглавил отдел вирусологии и иммунологии.

Сергей Миронович Киров (1886-1934), советский партийный и государственный деятель. В 1905 году вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Заведовал нелегальной типографией, организовывал боевые дружины. В годы гражданской войны Сергей Киров работал на Кавказе и в Астрахани. Участвовал в установлении советской власти в Азербайджане, в свержении меньшевистского правительства в Грузии.  В 1926 году Сергей Киров возглавил Ленинградский губернский комитет ВКП (б) и Северо-Западное Бюро ЦК ВКП (б).

1 декабря 1934 года он был убит в здании обкома партии в Смольном.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 00:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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