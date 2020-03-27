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Лунный день сегодня 27 марта 2020 года

Лунный день сегодня 27 марта 2020 года

Каждый новый день не похож на предыдущий, за что во многом можно сказать спасибо Луне. Она меняет фазы и переходит из одного Знака Зодиака в другой, из-за чего меняется ее энергетика почти каждый день. Астрологи расскажут, каким будет 27 марта.

Согласно прогнозам, сегодняшний день будет далеко не самым простым и благоприятным. В связи с этим астрологи советуют начать день с утренней медитации на удачные события. Также полезно будет записать все цели и все задачи, составив список того, что нужно решить. Очень важно не отклоняться от намеченных планов.


Фаза Луны: начинается 4 лунный день. Начальная фаза роста Луны не лучшим образом сочетается с пребыванием в Знаке Тельца, но это не значит, что нужно уходить в глухую оборону. Это позитивный день для любовных приключений.

Магнитные бури 27 марта: отмечено повышение активности Солнца, которое может вызвать появление магнитной бури. Лучше не переутомляться.

Что принесет удачу сегодня


помощь окружающим;
поездки, командировки;
свидания, романтика;
спокойствие;
решение важных дел.

Что отпугнет успех в этот день


эгоизм;
пустые обещания;
лицемерие и обман.

Домашние дела по лунному календарю

Это прекрасный день для уборки дома и квартиры. Стихия Земли совместно с растущей Луной помогут вам найти в себе силы для того, чтобы начать уборку, даже если вам абсолютно не хочется этого делать. Важно привести свое жилище в нужный вид перед выходными. Если ни в какую не хочется заниматься делами по дому, попробуйте делать это под любимую музыку.

Что надеть сегодня


Одежда в такие дни играет очень важную роль. Если вы занимаетесь спокойной работой в уединении, то красные оттенки помогут обрести уверенность в себе, но не спровоцируют окружающих на негатив. Творческим личностям подойдет бирюзовый или фиолетовый цвета, обостряющие интуицию. Всем, кто работает бок о бок с большим количеством людей, лучше надеть что-то нейтральное с большим обилием черного или серого.

Из камней талисманов стоит выделить те минералы, которые помогают оставаться в оптимистичном настроении и состоянии. К таковым можно отнести опал, селенит, яшму, лунный камень. Лучшие украшения на этот день — круглые небольшие изделия из золота иди платины.

Финансы и работа в 4 лунный день

Деньги можно тратить на то, что действительно способно доставить вам удовольствие и принести хоть какую-то пользу. Например, можно потратиться на необычное свидание или купить путевку на отдых. Стоит избегать мелких эмоциональных покупок, которые лишены всякого смысла.


На работе и в бизнесе в такие дни как этот важно не прерывать свои дела ради чего-то второстепенного. Стоит опасаться глобальных перемен. Лучше сфокусироваться на том, что сейчас действительно важно. Реагировать на мелкие неурядицы нужно спокойно, без нервов. В спокойной обстановке шансы на принятие правильного решения повышаются.

Любовь и отношения 27 марта

В этот день могут проявить себя ваши враги и недоброжелатели. В связи с этим астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза, завистников и проблем. Что касается близких и родственников, то с ними отношения, наоборот, будут дружелюбными и приятными.

Это идеальный день для новых знакомств, а также романтических встреч. Стоит довольствоваться тем, что имеете и не торопить события. Не желательно бросаться громкими словами и давать пустые обещания тем, кто вам дорог. Это благоприятный день для совместных поездок и развлечений.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Не оставляйте просьбы окружающих людей без ответа. В такие дни нельзя быть эгоистами, ведь никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом. Возможно, вы поможете кому-то сейчас, а завтра этот человек поможет вам. Даже если вы просто делаете добро бескорыстно, это поднимает вашу уверенность в себе.

Добро освобождает, помогает перестать думать о чем-то плохом. Мы поднимаемся в своих глазах, очищаясь от всего негативного. Активная Луна посодействует вашему очищению и желанию стать лучше. Можно начать отказ от всего, что вам вредит, или выработку новых созидательных привычек.


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Добавлено: 27 мар 2020 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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