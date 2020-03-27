Лунный день сегодня 27 марта 2020 года

Каждый новый день не похож на предыдущий, за что во многом можно сказать спасибо Луне. Она меняет фазы и переходит из одного Знака Зодиака в другой, из-за чего меняется ее энергетика почти каждый день. Астрологи расскажут, каким будет 27 марта.

Согласно прогнозам, сегодняшний день будет далеко не самым простым и благоприятным. В связи с этим астрологи советуют начать день с утренней медитации на удачные события. Также полезно будет записать все цели и все задачи, составив список того, что нужно решить. Очень важно не отклоняться от намеченных планов.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день. Начальная фаза роста Луны не лучшим образом сочетается с пребыванием в Знаке Тельца, но это не значит, что нужно уходить в глухую оборону. Это позитивный день для любовных приключений.

Магнитные бури 27 марта: отмечено повышение активности Солнца, которое может вызвать появление магнитной бури. Лучше не переутомляться.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

помощь окружающим;поездки, командировки;свидания, романтика;спокойствие;решение важных дел.эгоизм;пустые обещания;лицемерие и обман.

Это прекрасный день для уборки дома и квартиры. Стихия Земли совместно с растущей Луной помогут вам найти в себе силы для того, чтобы начать уборку, даже если вам абсолютно не хочется этого делать. Важно привести свое жилище в нужный вид перед выходными. Если ни в какую не хочется заниматься делами по дому, попробуйте делать это под любимую музыку.

Что надеть сегодня

Одежда в такие дни играет очень важную роль. Если вы занимаетесь спокойной работой в уединении, то красные оттенки помогут обрести уверенность в себе, но не спровоцируют окружающих на негатив. Творческим личностям подойдет бирюзовый или фиолетовый цвета, обостряющие интуицию. Всем, кто работает бок о бок с большим количеством людей, лучше надеть что-то нейтральное с большим обилием черного или серого.

Из камней талисманов стоит выделить те минералы, которые помогают оставаться в оптимистичном настроении и состоянии. К таковым можно отнести опал, селенит, яшму, лунный камень. Лучшие украшения на этот день — круглые небольшие изделия из золота иди платины.

Финансы и работа в 4 лунный день

Деньги можно тратить на то, что действительно способно доставить вам удовольствие и принести хоть какую-то пользу. Например, можно потратиться на необычное свидание или купить путевку на отдых. Стоит избегать мелких эмоциональных покупок, которые лишены всякого смысла.





На работе и в бизнесе в такие дни как этот важно не прерывать свои дела ради чего-то второстепенного. Стоит опасаться глобальных перемен. Лучше сфокусироваться на том, что сейчас действительно важно. Реагировать на мелкие неурядицы нужно спокойно, без нервов. В спокойной обстановке шансы на принятие правильного решения повышаются.

Любовь и отношения 27 марта

В этот день могут проявить себя ваши враги и недоброжелатели. В связи с этим астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза, завистников и проблем. Что касается близких и родственников, то с ними отношения, наоборот, будут дружелюбными и приятными.

Это идеальный день для новых знакомств, а также романтических встреч. Стоит довольствоваться тем, что имеете и не торопить события. Не желательно бросаться громкими словами и давать пустые обещания тем, кто вам дорог. Это благоприятный день для совместных поездок и развлечений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Не оставляйте просьбы окружающих людей без ответа. В такие дни нельзя быть эгоистами, ведь никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом. Возможно, вы поможете кому-то сейчас, а завтра этот человек поможет вам. Даже если вы просто делаете добро бескорыстно, это поднимает вашу уверенность в себе.

Добро освобождает, помогает перестать думать о чем-то плохом. Мы поднимаемся в своих глазах, очищаясь от всего негативного. Активная Луна посодействует вашему очищению и желанию стать лучше. Можно начать отказ от всего, что вам вредит, или выработку новых созидательных привычек.