Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года

Апрель — хлопотный месяц, когда все живое стремится к росту и развитию. Из лунного календаря цветоводы узнают о том, какие дни будут удачными для ухода за комнатными растениями, а в какое время им нужно дать отдохнуть.

Растения весной пробуждаются, готовятся к цветению и активно растут. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы комнатные любимцы радовали и не болели. В апреле также многие начинают высаживать цветы в клумбы, и календарь комнатных растений поможет определиться с днями, когда посадка будет удачной, и растения быстро приживутся в земле.

1, 2 апреля: первые дни растущая Луна проведет в плодородном знаке Рака. В это время растения активно растут, а значит, можно смело приниматься за пересадку и посадку новых цветов. Любые работы будут удачными и не навредят растениям.

3, 4 апреля: Луна перемещается в созвездие Льва, и в это время сажать можно лишь те растения, которые устойчивы к болезням. Для хрупких тропических цветов наступает время затишья и отдыха.

5, 6 апреля: под влиянием Девы сажать можно однолетние цветы для рассады, чтобы потом высадить их в открытый грунт. Домашние растения не требуют активного ухода, однако полив должен стать более частым, чтобы исключить пересыхание почвы.

7, 8 апреля: рост Луны в Весах и Полнолуние 8 апреля — время для бережного ухода за цветами. В эти дни их не стоит обрезать и прищипывать, но прорыхлить землю важно, чтобы корни получили доступ к кислороду. 7 числа растения можно пересаживать, а 8 от этой затеи лучше отказаться.

9, 10 апреля: убывающая Луна перемещается в созвездие Скорпиона. Эти дни удачны для кронирования и придания нужной формы древесным растениям. Фикусам такое омоложение пойдет на пользу, а отрезанные части побегов быстро дадут корни, если поставить их в воду и поместить в затененное место.

11, 12 апреля: под влиянием Стрельца растения активно растут, поэтому в эти дни можно высаживать любые цветы. Удачно пройдет и разделение разросшихся кустов, пересадка побегов в отдельные емкости.

13, 14 апреля: Луна в Козероге — время для замачивания семян, посадки луковичных растений, обрезки и черенкования домашних любимцев. В это время сажать можно не только цветы, но и рассаду овощных культур. Не лишним будет приобретение растений, привлекающих в дом финансовое благополучие.

15, 16 и 17 апреля: три дня ночное светило проведет в Водолее, и это время не удачно для пересадки растений. Зато можно поухаживать за цветами, опрыскать их теплой водой, прорыхлить землю и обильно полить влаголюбивые цветы.

18, 19 апреля: Луна в Рыбах — время активного ухода за комнатными растениями. В эти дни любые работы будут благотворно влиять на цветы, а значит, можно не только сажать и пересаживать, но и обрабатывать питомцев для профилактики.

20, 21, 22 апреля: союз убывающей Луны и Овна — время для прополки, прореживания всходов, удаления отмерших частей растений. Пересадкой и посадкой лучше не заниматься — растения будут всходить и приживаться медленно.

23, 24 апреля: Луна в Тельце — благоприятное время, однако в день Новолуния 23 апреля их лучше не тревожить. 24 числа любые работы будут уместными. Бережный уход не травмирует молодые побеги.

25, 26, 27 апреля: влияние Луны в Близнецах благотворно для растений, требующих опоры. Вьющимся стеблям обеспечивают прочные опоры, подрезают лишние побеги и пересаживают растения в новый грунт.

28, 29 апреля: Рак считается самым плодородным созвездием, а значит, в эти дни работ в домашнем саду предстоит много. Кроме того, в конце месяца цветоводы смогут посадить уличные растения, а также вывесить на балконы кашпо с однолетними цветами, которые будут радовать яркими красками до самой осени.

30 апреля: последний день апреля Луна проведет в знаке Льва. Этот день лучше всего посвятить домашним делам, оставив растения в покое. Нужно лишь следить за тем, чтобы почва не пересыхала и цветы получали достаточное количество света.