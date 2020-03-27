Показать меню
Актуально
Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест "Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился "Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024 Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам "Нарушение Конституции": Аваков заверил, что МВД не будет "Нарушение Конституции": Аваков заверил, что МВД не будет следить за украинцами по телефону Правительство Косово отправлено в отставку из-за Правительство Косово отправлено в отставку из-за коронавируса Испания опередила Китай по количеству умерших от Испания опередила Китай по количеству умерших от коронавируса Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Выкидыш и внематочная беременность: последняя любовь Бориса Березовского о причинах расставания с ним В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни Деппу Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19 Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19 Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского Польша запротестовала из-за ложных обвинений российского сенатора Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса
Новости » Политика » Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Франция и другие страны готовят новую инициативу для борьбы с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, «новая важная инициатива» будет подготовлена в ближайшие дни.

«В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу», — сказал Макрон.

Он также отметил, что провёл «очень хорошее обсуждение» с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, российский лидер Владимир Путин заявил, что страны G20 должны ввести мораторий на различные ограничения в отношении тех государств, которые пострадали от коронавируса. Он указал, что пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.


Материалы по теме:

Путин: Странам G20 нужно ввести мораторий на всякие санкции
Макрон заявил, что Франция не является американским вассалом
Макрон надеется на победу над ИГ в ближайшие месяцы
Макрон: Франция и США останутся союзниками, несмотря на разногласия
Добавлено: 27 мар 2020 в 05:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

26 мар 07:00Экономика
Роберто АзеведоФото: Denis Balibouse / ReutersГлава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предрек миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест. Об этом далее..
"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

"Валяюсь с модной болезнью": Борис Акунин заразился коронавирусом в Лондоне

26 мар 18:14Главные новости
63-летний Борис Акунин рассказал в Facebook о своем состоянии здоровья. Проживающий в Лондоне писатель признался, что заразился COVID-19. "Я забросил фб, потому что валяюсь с далее..
Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина

Назван фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина

26 мар 07:35Шоу-бизнес
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл назвала фильм, который стоит посмотреть на карантине, кроме "Заражения" (2011 год) и "Эпидемии" (1995 год), чтобы далее..
Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024

Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024

26 мар 08:28Политика
Доверенные лица Владимира Путина, ставшего президентом РФ 20 лет назад, рассказали РИА Новости, повлиял ли этот статус на их карьеру, приходилось ли им убеждать голосовать за далее..
Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

26 мар 07:20Шоу-бизнес
Лев ЛещенкоФото: Евгений Одиноков / РИА НовостиЮморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на далее..
ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ запускает программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам

26 мар 09:42Экономика
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам, по которой все заболевшие смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и далее..



Лента новостей
Порошенко предлагает Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медматериалов

Владимир Качан: «Если бы Филатов женился на Варлей, это была бы катастрофа»

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей

Мишутин закрыл пансионаты, санатории, лагеря до лета из-за коронавируса

Стал известен диагноз госпитализированного в Коммунарке Игоря Николаева

ЦИК рассмотрит приостановку подготовки к голосованию по поправкам

Украшения в период кризиса – покупать или нет?

Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине

Зараженному коронавирусом Лещенко припомнили недавний поход к Малахову

Опубликован эпизод сериала "Гриффины", посвященный коронавирусу

Мишустин поручил регионам рекомендовать гражданам ограничить поездки

Меркель рассказала, чего ей больше всего не хватает на карантине

Во время пожара в Екатеринбурге погибли семь человек

Путин: властям важно слышать предпринимателей напрямую

Лунный день сегодня 27 марта 2020 года

Раскрыты особенности защиты Путина от коронавируса в Коммунарке

Российский шоу-бизнес под угрозой: кто еще мог заразиться коронавирусом на юбилее сестры Игоря

Эксперт прокомментировал итоги саммита G20 по коронавирусу

Мексиканец отправил чихуахуа в магазин за чипсами, чтобы не нарушать карантин

Британские проститутки захотели денег от правительства

Опасения были не напрасны: среди пассажиров поезда "Рига — Киев" таки нашли больного COVID-19

Последние новости
Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса Хроники карантина: как проводят время Ксения Собчак, Рената Литвинова, Елена Летучая и другие звезды Хроники карантина: как проводят время Ксения Собчак, Рената Литвинова, Елена Летучая и другие звезды Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года Лунный календарь комнатных растений на апрель 2020 года Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры (видео) Зараженных COVID-19 в Украине может быть намного больше: академик назвал ужасающие цифры (видео) Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее кризиса 2008 года Путин назвал коронавирус проблемой серьезнее кризиса 2008 года Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось Состояние заразившегося коронавирусом Лещенко улучшилось А редактор кто? Что не так со статьями в Википедии А редактор кто? Что не так со статьями в Википедии Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 27 марта. Расписание трансляций Пик заболеваемости коронавирусом в Москве врачи ждут в начале апреля Пик заболеваемости коронавирусом в Москве врачи ждут в начале апреля Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов Россиян попросили воздержаться от пересылки мемов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"