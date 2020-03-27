Макрон анонсировал инициативу по борьбе с кризисом из-за коронавируса

Франция и другие страны готовят новую инициативу для борьбы с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, «новая важная инициатива» будет подготовлена в ближайшие дни.

«В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу», — сказал Макрон.

Он также отметил, что провёл «очень хорошее обсуждение» с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, российский лидер Владимир Путин заявил, что страны G20 должны ввести мораторий на различные ограничения в отношении тех государств, которые пострадали от коронавируса. Он указал, что пандемия обернется более серьезными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.