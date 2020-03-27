Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза

Эммануэль МакронФото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эпидемию коронавируса угрозой для существования Евросоюза. Его слова передает Reuters со ссылкой на дипломата.

По словам Макрона, в нынешней ситуации на карту поставлено выживание европейского проекта. В частности, эпидемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ. «Мы сталкиваемся с риском смерти Шенгена», — заявил французский лидер.

Ранее страны ЕС пожаловались на нехватку медицинской техники. По подсчетам Еврокомиссии, для борьбы с коронавирусом объединению нужно в десять раз больше оборудования. При этом большинство членов союза не могут нарастить его производство.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 531,7 тысяч человек, 24 тысячи погибли, еще 122,2 тысячи — вылечились. Крупнейшие очаги заражения в Европе — это Италия, Испания, Германия и Франция.