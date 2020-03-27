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Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды

Малый и средний бизнес получит беспроцентные займы на неотложные нужды
Власти РФ планируют обеспечить малый и средний бизнес беспроцентными займами на неотложные нужды, в первую очередь, на выплату зарплат, первые предприниматели должны получить такие кредиты уже на следующей неделе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы хотим, чтобы предприниматели сохранили свой бизнес и деловых партнеров, а сотрудники - рабочие места и уверенность в завтрашнем дне. Для этого по поручению президента мы готовим целый ряд дополнительных мер... Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт - это беспроцентный займ на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам", - сказал Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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