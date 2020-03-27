Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в РоссииЕлена МалышеваФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что скрыть достоверную информацию о количестве зараженных коронавирусом в России невозможно. В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» она подчеркнула, что в случае с Россией об ухудшении ситуации вскоре стало бы известно благодаря интернету.

«Если бы везде врали, это было бы физически видно. Болезнь была бы видна, именно с точки зрения количества тяжелых больных. Это невозможно скрыть. Об этом бы писали родные, были бы подпольные фотографии из реанимации», — отметила Малышева.

Она уточнила, что Китай и Италия не смогли скрыть правду о том, что их больницы были «завалены пациентами». «Ты можешь что угодно рассказывать, но все заснимут пациенты», — уверена доктор медицинских наук. По ее мнению, сплетни о том, что «все врут» и что официальная статистика замалчивает количество зараженных коронавирусом, — это индуцированные психозы.

Она добавила, что в настоящее время россиянам делают тесты на коронавирус. Специалист уточнила, что анализы в первую очередь берут у пациентов с пневмонией, «потому что это главное осложнение коронавируса и самое опасное для жизни». Малышева заключила, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».

Ранее Малышева заявила, что в России ситуация с коронавирусом «спокойная и под контролем». По ее мнению, это стало возможным потому, что очень рано были приняты карантинные меры.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах шоу-бизнеса
Собчак рассказала о позаражавшихся коронавирусом от Лещенко звездах
Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Музеи мира дарят друг другу букеты цветов из своих коллекций
Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы
Бьюти-дайджест: от парфюмерной библиотеки до бума на презервативы
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Захарова оценила сообщения о бесполезности российской помощи Италии
Захарова оценила сообщения о бесполезности российской помощи Италии
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
Захарова назвала ситуацию с коронавирусом в Иране искусственной
На юге России обнаружили дефицит врачей
На юге России обнаружили дефицит врачей
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Нью-Йорк признали очагом распространения коронавируса
Северная Македония официально вошла в НАТО
Северная Македония официально вошла в НАТО
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Родственники задолжали Светлане Светличной полмиллиона рублей
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»

Еще по теме

Малышева оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России
Малышева рассказала об уехавших в США сыновьях
Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии