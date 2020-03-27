"Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном Гарри отпугивают коронавирус песнями

Вадим Карасев

Сидя на карантине из-за пандемии коронавируса, 70-летняя Алла Пугачева и 43-летний Максим Галкин с детьми не унывают и развлекают себя и своих подписчиков самыми разными способами. Например, накануне Примадонна вместе с шестилетним сыном Гарри сочинила песню, в которой прогоняет коронавиус словами: "Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!".

Роликом, на котором Алла вместе с мальчиком исполняет веселую композицию, Максим Галкин сегодня поделился в инстаграме.

Антипандемический тандем "ГарриАлла" Ударим децибелами по бациллам! Инфлюенсеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— подписал ролик Галкин.





Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри

Подписчики оценили импровизацию Аллы Пугачевой и ее сына Гарри и поблагодарили их в своих комментариях:

Одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!Актуальная песенка,Алла Борисовна и Гарри молодцы!Будьте счастливы и здоровы!





Алла Пугачева с сыном Гарри

Напомним, вчера стало известно, что у коллеги Аллы Пугачевой и Максима Галкина по шоу-бизнесу, 78-летнего Льва Лещенко, был подтвержден коронавирус. Артист был доставлен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Сегодня состояние артиста улучшилось и его в скором времени должны перевести в обычную палату. Накануне с подозрением на коронавирус был госпитализирован и 60-летний Игорь Николаев — его диагноз пока не подтвердился.