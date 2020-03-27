Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном Гарри отпугивают коронавирус песнями

"Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном Гарри отпугивают коронавирус песнями

"Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном Гарри отпугивают коронавирус песнями

Сидя на карантине из-за пандемии коронавируса, 70-летняя Алла Пугачева и 43-летний Максим Галкин с детьми не унывают и развлекают себя и своих подписчиков самыми разными способами. Например, накануне Примадонна вместе с шестилетним сыном Гарри сочинила песню, в которой прогоняет коронавиус словами: "Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!".

Роликом, на котором Алла вместе с мальчиком исполняет веселую композицию, Максим Галкин сегодня поделился в инстаграме.


 


Антипандемический тандем "ГарриАлла" Ударим децибелами по бациллам! Инфлюенсеры против инфлюэнций! Прямое пероральное действие! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— подписал ролик Галкин.


Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри

Подписчики оценили импровизацию Аллы Пугачевой и ее сына Гарри и поблагодарили их в своих комментариях:

Одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту!Актуальная песенка,Алла Борисовна и Гарри молодцы!Будьте счастливы и здоровы!


Алла Пугачева с сыном Гарри

Напомним, вчера стало известно, что у коллеги Аллы Пугачевой и Максима Галкина по шоу-бизнесу, 78-летнего Льва Лещенко, был подтвержден коронавирус. Артист был доставлен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Сегодня состояние артиста улучшилось и его в скором времени должны перевести в обычную палату. Накануне с подозрением на коронавирус был госпитализирован и 60-летний Игорь Николаев — его диагноз пока не подтвердился.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

«Союзмультфильм» покажет новые эпизоды популярных мультфильмов в выходную неделю
«Союзмультфильм» покажет новые эпизоды популярных мультфильмов в
Маму Ксении Георгиади чуть не сожгли заживо
Маму Ксении Георгиади чуть не сожгли заживо
В Лаосе зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом
В Лаосе зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Тилля Линдеманна положили в реанимацию из-за коронавируса
Тилля Линдеманна положили в реанимацию из-за коронавируса
Массовую гей-оргию разогнали в Испании из-за карантина
Массовую гей-оргию разогнали в Испании из-за карантина
Стало известно, как возбудитель туберкулеза обеспечивает себя необходимым витамином
Стало известно, как возбудитель туберкулеза обеспечивает себя
"Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном Гарри отпугивают коронавирус песнями
"Mamma Mia, уходи от нас подальше, пандемия!": Алла Пугачева с сыном
Последняя книга Эдуарда Лимонова выходит онлайн
Последняя книга Эдуарда Лимонова выходит онлайн
Таро прогноз на апрель 2020 года
Таро прогноз на апрель 2020 года
Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19
Путин и Макрон не обсуждали помощь Франции в борьбе с COVID-19
ЦИК утвердил порядок проведения заседаний по видеоконференцсвязи
ЦИК утвердил порядок проведения заседаний по видеоконференцсвязи

Топ на сегодня

Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Эксперт: страны ЕС "окуклились" в условиях коронавируса
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с Джейсоном Стэтхемом и их сыном Джеком
Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о жизни на карантине вместе с
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Правительство может получить право вводить режим ЧС
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Магазин медицинской одежды «Cameo»
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко
Рогозин проверился на коронавирус после общения с Лещенко

Еще по теме

Максим Галкин опубликовал видео танцующей Аллы Пугачевой
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
Максим Галкин опубликовал в соцсети трогательное видео из семейного архива с Аллой Пугачевой и дочерью Лизой