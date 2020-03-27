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Маму Ксении Георгиади чуть не сожгли заживо

Маму Ксении Георгиади чуть не сожгли заживо
Став успешной артисткой, Ксения Георгиади построила в столице дом, перевезла маму из Абхазии. Но злоумышленники приметили строительство солидного особняка и запланировали ограбление. Они дождались, пока певица с сыном и сестрой уедут, и проникли внутрь.

В доме оставалась лишь пожилая мама Ксении Анестовны, которая не смогла постоять за себя. «Часа в три ночи они залезли в дом, разбудили маму, стали ее пытать, требовали баксы. А мама не знала, что такое баксы. Короче, они ее убивали. Спихнули в погреб и подожгли его. Примерно в пять утра соседи увидели пожар. Они знали, что там Валентина Николаевна. Мама была жива — стонала в подвале. Ее вытащили... Маму мы не узнали, она с ног до головы была в бинтах. Воров нашли и посадили: одному дали 12 лет тюрьмы, другому — восемь», — со слезами на глазах рассказала 70-летняя Георгиади на передаче «Судьба человека».

Родительница артистки тяжело переживала трагедию. Из-за стресса возникли серьезные проблемы со здоровьем — сильно повысился сахар в крови. «Кровь ее была до такой степени густой, что рана на голове не заживала, а кость гнила. Потом ее сердце не выдержало, случился инфаркт...» — продолжила Ксения Анестовна.

Рассказала певица и о неудачах в личной жизни. Так, единственный брак Георгиади с пианистом Павлом Павловым закончился плачевно. Пара развелась спустя полгода после появления на свет сына Вячеслава. Инициатором стал супруг звезды. 

«Он не мог пережить мою популярность. Павел стал уговаривать меня бросить работу. Говорил, что я прекрасная хозяйка. Но я не могла без песни никак. Чем выше я поднималась по лестнице, тем сложнее становилась наша жизнь. Он не хотел, чтобы я была известной. Ревновал меня даже к зрителям», — подчеркнула артистка.

А начиналась эта история любви очень красиво. Павел делал все, чтобы добиться расположения избранницы. «Он мне аккомпанировал на пианино во время гастролей. Любовь была интересная у нас. Я помню, как он все бросал и приезжал ко мне в Ярославль. Это были счастливые годы. Ему нравилась моя застенчивость. Он был необычайно талантлив. Я влюбилась тогда по уши в него. Просто утонула в чувствах. Свадьба была очень бедной. Просто мы в те годы еле сводили концы с концами. У моей подруги мама накрыла стол. Вот так и сыграли свадьбу», — вспомнила Георгиади.

Фото: PhotoXPress.ru, кадр из передачи «Судьба человека»/«Россия 1»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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