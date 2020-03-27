Мария Порошина рассталась с отцом пятого ребенка

Алексей Вольцев

Сердце Марии Порошиной снова свободно. Об этом сообщила подруга актрисы. Сейчас звезда в одиночку воспитывает пятерых детей, успевая при этом сниматься в кино и телевизионных передачах.

За последние пару лет в жизни Марии Порошиной произошло немало перемен. Сначала актриса сообщила о беременности, а потом внезапно рассталась с мужем Ильей Древновым, с которым воспитывала трех дочерей. Поклонники терялись в догадках, кто же является отцом пятого ребенка звезды, но она хранила молчание.

Одно время Марии приписывали роман с коллегой Ярославом Бойко, но эти слухи не подтвердились. Потом актриса все же вышла на связь с поклонниками, заявив, что ее избранник не связан с миром искусства и является гражданином другой страны. Вот только его имя так и не стало достоянием общественности. Теперь же выяснилось, что Порошина и ее загадочный бойфренд расстались.





«Поддержки и мужского плеча рядом нет. Но Мария — идеальная мать: у нее под надзором графики и расписания всех детей! Она контролирует передвижения дочек, знает во сколько проснулся Андрюша, кто какую оценку получил. Гоша Куценко всегда выручает, если нужно в каких-то глобальных делах. А по мелочам она сама справляется. Конечно жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — рассказала подруга актрисы.

Сейчас Порошина очень много работает, чтобы обеспечить детей. Старшая наследница Полина уже живет самостоятельно и пытается добиться успеха на театральной сцене, а вот младшие дочери и сын полностью зависят от мамы. Древнов помогает ей по мере возможностей, но у актера не так много творческих предложений.

Напомним, артист категорически отрицал, что является отцом младшего ребенка Порошиной. Он даже подал в суд, чтобы доказать отсутствие родства с малышом. «Я ее поздравляю, как и все. Ребенок не мой. Что я еще могу сказать?» — ранее заявлял Илья в эфире программы «Судьба человека».

Поклонники уже давно подозревали, что в отношениях Порошиной с отцом сына не все гладко. Ведь звезда ни разу не появлялась с ним на красных ковровых дорожках и светских мероприятиях. На день рождения, который Мария отмечала в Израиле, бойфренд тоже не пришел.

В интервью же актриса рассказывает лишь о том, как счастлива быть многодетной мамой. В уходе за наследниками Порошиной помогают сразу три няни: из-за плотного рабочего графика любимица зрителей редко бывает дома, поэтому и гувернантки присматривают за ее дочерями и сыном чуть ли не круглосуточно.

По материалам «КП»

Фото: Legion-Media, Instagram