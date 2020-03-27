Maruv затравили за поездку в Россию

Влада Некрасова

Maruv

Украинская певица(Анна Корсун) пожаловалась на оскорбительные комментарии подписчиков в инстаграме из-за поездки в Россию.

Ранее музыкант написала, что не может вернуться обратно на Украину, так как страна закрыла границы. По ее словам, в украинском консульстве повторяют, что все желающие выехать уже это сделали.

После этой публикации Maruv стала получать негативные комментарии от поклонников, которые предложили ей навсегда остаться в России, некоторые пожелали певице смерти.

Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы страны, в том числе для своих граждан. По его словам, о тех, кто остался за рубежом, позаботятся дипломаты.