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Maruv затравили за поездку в Россию

Maruv затравили за поездку в Россию
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) пожаловалась на оскорбительные комментарии подписчиков в инстаграме из-за поездки в Россию.

Ранее музыкант написала, что не может вернуться обратно на Украину, так как страна закрыла границы. По ее словам, в украинском консульстве повторяют, что все желающие выехать уже это сделали.

После этой публикации Maruv стала получать негативные комментарии от поклонников, которые предложили ей навсегда остаться в России, некоторые пожелали певице смерти.


Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы страны, в том числе для своих граждан. По его словам, о тех, кто остался за рубежом, позаботятся дипломаты.
# В мире
По материалам: ria.ru

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